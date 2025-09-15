Video: Trump confirmó segundo ataque de Estados Unidos contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela”, hay tres muertos

Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe, este lunes anunció el presidente Donald Trump, que aseguró que los fallecidos eran “narcoterroristas de Venezuela”.
“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó Trump en su red Truth Social.
Lea también: Régimen en Venezuela sería el principal objetivo militar de EE.UU. UU., según The New York Times
El mensaje de Trump está acompañado por un corto video en color en el que se ve una lanza de grandes dimensiones en alto mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.