Denuncian contratos “a dedo” por $391.000 millones a empresa de correos 472

No cesan las denuncias alrededor de millonarias contrataciones justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero. Ahora los reflectores están puestos en la empresa de correos 472, que habría recibido contratos de al menos nueve entidades por más de $391.000 millones. Según la denuncia, realizada por el exconcejal Daniel Briceño, se trata de contratos “a dedo” para contratar eventos, logística, transporte, refrigerios y tarimas. Llama la atención que con recursos por más de $234.639 millones, la Unidad de Víctimas fue la que más contrató con 472, seguida del Ministerio del Interior, con $88.964 millones, y el Ministerio de Minas y Energía, con $36.425 millones. “En un país inundado y en plena crisis fiscal la plata se malgasta”, reclamó el activista.

Previamente, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) denunció que fueron suscritos varios contratos para publicidad que suman $70.000 millones. La mayoría se asignaron a RTVC y se firmaron cuatro días antes de que empezara la Ley de Garantías. “Se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en cuestión de horas”, señaló Miranda. A su vez, la congresista resaltó que “en el mismo período en el gobierno de Iván Duque el gasto de publicidad fue de tan solo $1.500 millones, una cifra que aumentó en más de 4.000% mientras departamentos como Córdoba y Bolívar presentan graves inundaciones”. Miranda agregó que los contratos se hicieron desde diferentes carteras. Fueron $14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, $10.600 millones del Ministerio de Educación, $6.800 millones del Ministerio de Salud, casi $8.000 millones del Ministerio de Justicia, entre otros. Por otro lado, se conoció también que el hermano de la actual ministra de Cultura, Yannai Kadamani, el diseñador y gestor de modas Salim Kadamani, recibió $257’575.900 en contratos con el Estado justo antes de la Ley de Garantías. Con estos, sus contratos suman $333’247.900 desde febrero de 2025.