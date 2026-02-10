Denuncian contratos “a dedo” por $391.000 millones a empresa de correos 472

No cesan las denuncias alrededor de millonarias contrataciones justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero. Ahora los reflectores están puestos en la empresa de correos 472, que habría recibido contratos de al menos nueve entidades por más de $391.000 millones.
Según la denuncia, realizada por el exconcejal Daniel Briceño, se trata de contratos “a dedo” para contratar eventos, logística, transporte, refrigerios y tarimas.
Llama la atención que con recursos por más de $234.639 millones, la Unidad de Víctimas fue la que más contrató con 472, seguida del Ministerio del Interior, con $88.964 millones, y el Ministerio de Minas y Energía, con $36.425 millones. “En un país inundado y en plena crisis fiscal la plata se malgasta”, reclamó el activista.