Listas las fechas de imputación de cargos contra Ricardo Roa y Juliana Guerrero

El 27 de febrero y el 11 de marzo se llevarán a cabo las audiencias de imputación de cargos contra Ricardo Roa, por tráfico de influencias, y Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y diplomas en la Universidad San José.
En el caso de Roa la Fiscalía busca establecer si habría utilizado su posición y cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la adquisición del inmueble, una operación que despertó alertas por sus condiciones y por el momento en el que se realizó.
El ente acusador investiga una presunta retribución a Juan Guillermo Mancera, quien obtuvo contratos en Ecopetrol tras haber facilitado la compra del apartamento de Ricardo Roa.