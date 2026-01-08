x

Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

El presidente Donald Trump se refirió a los planes de Estados Unidos frente a la situación en Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro.

    Donald Trump reveló que en un futuro le gustaría viajar a Venezuela y habló de su relación con la administración actual tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo -respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano- que “solo el tiempo lo dirá”.

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: “Diría que mucho más”.

Sobre las negociaciones, Trump aseguró que “nos tratan con mucho respeto. Como saben, nos llevamos muy bien con la administración actual”.

Finalmente, dijo que le gustaría viajar a Venezuela en el futuro cuando “sea seguro”.

Fuerzas estadounidenses derrocaron a Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán “controlados” por él, precisó.

“Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, aseguró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Sometida a un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.

China es hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano, que llegaba a sus puertos a precio de descuento a causa de las sanciones estadounidenses y de la dificultad de transportarlo.

El republicano también aseguró que Venezuela comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington.

Puede leer: El impacto y la trastienda de la llamada entre Petro y Trump sobre narcotráfico y Venezuela, ¿qué sigue?

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, publicó Trump en su red Truth Social.

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, aseguró.

Además, Trump había dicho que las elecciones en Venezuela tendrán que esperar. “Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró Trump.

Por su parte, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron “cualquier intento de control” sobre Venezuela, después de que Estados Unidos asegurara que asumió el control del país.

Los seis países manifestaron su preocupación por la estabilidad regional después de los ataques de Washington que resultaron con la captura de Maduro.

Siga leyendo: México desplaza a Venezuela como el proveedor más importante de petróleo para Cuba, ¿desafía a Trump?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había declarado el domingo que era “prematuro en este momento” hablar de elecciones en Venezuela, en una entrevista concedida al canal NBC.

“Es prematuro en este momento. Queda mucho trabajo por delante”, dijo.

“Nos importan las elecciones, nos importa la democracia (...) Pero lo que más nos importa, ante todo, es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos”, añadió.

