Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro. En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo -respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano- que “solo el tiempo lo dirá”. Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: “Diría que mucho más”. Sobre las negociaciones, Trump aseguró que “nos tratan con mucho respeto. Como saben, nos llevamos muy bien con la administración actual”. Finalmente, dijo que le gustaría viajar a Venezuela en el futuro cuando “sea seguro”.

Fuerzas estadounidenses derrocaron a Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico. Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”. Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán “controlados” por él, precisó. “Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, aseguró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.