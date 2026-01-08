El impacto y la trastienda de la llamada entre Petro y Trump sobre narcotráfico y Venezuela, ¿qué sigue?

El presidente Gustavo Petro casi llega tarde a una de las llamadas más importantes que ha tenido durante su mandato. En las últimas horas, según fuentes, la Casa Blanca le informó a la Cancillería su interés en hacer una llamada telefónica entre Donald Trump y el mandatario colombiano, quien no estaba en ese momento en la Casa de Nariño. De hecho, algunos congresistas republicanos habrían gestionado con antelación este escenario. Aunque no hay consenso sobre quién llamó a quién, lo cierto es que esta inesperada comunicación baja la tensión reciente entre ambos y tendrá efectos políticos.
Finalmente, cumplió con la hora de la llamada, “aunque casi no llego”, dijo después, y desde su despacho, en el tercer piso de Palacio, levantó el teléfono: estaba Trump al otro lado de la línea. Quién lo creyera. Se cumple casi un año desde que el magnate republicano volvió para un segundo periodo presidencial y, desde entonces, la relación entre Washington y Bogotá ha ido de mal en peor, con varios episodios de pelea y provocaciones. Más allá, pues EE. UU. ha tomado medidas concretas: la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y la inclusión del presidente colombiano y su círculo en la temida Lista Clinton, por solo nombrar dos ejemplos importantes.