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Trump anuncia que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de 10 días

A pesar del acuerdo, aún hay interrogantes sobre lo que pasará con el grupo extremista Hezbolá. Conozca los detalles.

  • Trump anuncia que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de 10 días
  • Trump dio parte del resultado de las negociaciones entre Israel y Líbano en su plataforma. Foto: captura Truth Social
    Trump dio parte del resultado de las negociaciones entre Israel y Líbano en su plataforma. Foto: captura Truth Social
Agencia AFP
hace 4 horas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves, aunque no hubo indicios de si el movimiento libanés Hezbolá —respaldado por Irán— se sumará al acuerdo.

Trump afirmó que la tregua se produjo tras unas conversaciones “excelentes” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, el presidente Joseph Aoun, que tuvieron lugar dos días después de que Israel y Líbano celebraran conversaciones de paz en Washington.

Lea también: Trump asegura que líderes de Israel y Líbano hablarán este jueves por primera vez en 34 años

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M.”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.

Trump dio parte del resultado de las negociaciones entre Israel y Líbano en su plataforma. Foto: captura Truth Social
Trump dio parte del resultado de las negociaciones entre Israel y Líbano en su plataforma. Foto: captura Truth Social

Señaló también que había instruido al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países “a fin de lograr una paz duradera”.

“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!”, exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.

Siga leyendo: EE. UU. anunció negociar para reanudar conversaciones con Irán, mientras Israel espera poder “desmantelar” a Hezbolá

Posteriormente, Hezbolá arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní.

Desde entonces, los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2.000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto durará el alto el fuego entre Israel y Líbano?
El acuerdo anunciado establece una tregua inicial de 10 días.
¿Hezbolá hace parte del acuerdo?
No está confirmado si el grupo armado participará en el alto el fuego.
¿Qué busca Estados Unidos con este acuerdo?
Reducir la escalada del conflicto y avanzar hacia una solución de paz en la región.
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