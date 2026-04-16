Trump anuncia que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves, aunque no hubo indicios de si el movimiento libanés Hezbolá —respaldado por Irán— se sumará al acuerdo.

Trump afirmó que la tregua se produjo tras unas conversaciones “excelentes” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, el presidente Joseph Aoun, que tuvieron lugar dos días después de que Israel y Líbano celebraran conversaciones de paz en Washington.

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“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M.”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.