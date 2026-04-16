Trump asegura que líderes de Israel y Líbano hablarán este jueves por primera vez en 34 años

Estados Unidos se mostró optimista sobre las negociaciones con Irán y prosiguió sus esfuerzos de mediación entre Israel y Líbano, afirmando que sus “líderes” conversarán este jueves, una información corroborada por una ministra israelí pero que Beirut no confirmó.
El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió el miércoles en su red Truth Social que Washington está “intentando dar un poco de espacio para respirar entre Israel y Líbano”.
“Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!”, anunció.