Marco Rubio y su control sobre Venezuela desde Washington: así concentra poder sobre el país

Desde hace meses, el nivel de control que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ejerce sobre Venezuela, no es cualquier cosa. Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro hace seis meses en un operativo milimétrico en Caracas, su poder en el país vecino cada vez se va incrementando poco a poco. Una investigación de The New York Times, basada en entrevistas con más de una decena de funcionarios de ambos gobiernos, indica que Rubio supervisa de facto las finanzas del país, la distribución de sus recursos naturales y las decisiones clave de su gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. El medio estadounidense señala que otros funcionarios lo llaman internamente “virrey”, en alusión a los gobernadores que administraban el Imperio español en América.

Una gestión desde lo político hasta lo monetario

El diario describe que el Tesoro estadounidense recibe los ingresos de gran parte de las exportaciones venezolanas y los distribuye gradualmente al país, mientras el equipo de Rubio define en qué se puede gastar ese dinero. Ese mecanismo, descrito en el reportaje, le otorga a Washington una influencia decisiva sobre Rodríguez, quien depende de esos recursos para pagar salarios y sostener la moneda nacional. De acuerdo con el Times, Rubio también supervisa la aplicación de sanciones, decide qué empresas pueden operar en el país y ha impulsado la llegada de compañías petroleras estadounidenses, en ocasiones por encima de firmas europeas que ya tenían presencia en Venezuela. El diario cita además la presión de Washington para que el gobierno de Rodríguez entregara a Estados Unidos a figuras como Alex Saab, y la colaboración de funcionarios venezolanos en la operación militar que terminó con la muerte de un líder del Tren de Aragua conocido como el ‘Niño Guerrero’.

En el texto, también se documentan episodios que, según los autores, muestran el control de Washington sobre la política exterior venezolana: entre ellos, la orden dada a Rodríguez de eliminar una publicación de su canciller que condenaba el ataque de Estados Unidos contra Irán, o la consulta previa que la propia Rodríguez le habría hecho a Trump antes de aceptar una entrevista con un canal estadounidense. Según se relató, el plan de Rubio para Venezuela contempla tres fases: la recuperación económica, la estabilización del país y una eventual transición democrática, esta última sin fecha definida. Esto no es nuevo; desde que se llevó a cabo la captura de Maduro, desde Washington han hablado del tema.

Es más, el diario apunta que, pese a la caída de Maduro, la inflación sigue siendo la más alta del mundo y millones de venezolanos reclaman elecciones libres, mientras la líder opositora María Corina Machado —antes respaldada por Rubio— ha quedado al margen de los planes de Washington. El Departamento de Estado no respondió a las preguntas detalladas del medio ya citado sobre la autoridad de Rubio en Venezuela, aunque un vocero de esa cartera señaló que Venezuela puede resurgir como un socio estable gracias a la cooperación con Estados Unidos. Lea también: EE. UU. lanza ofensiva para “desmantelar” la Corte Penal Internacional, ¿qué busca? Bloque de preguntas y respuestas: