Marco Rubio y su control sobre Venezuela desde Washington: así concentra poder sobre el país

Desde hace meses, el nivel de control que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ejerce sobre Venezuela, no es cualquier cosa. Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro hace seis meses en un operativo milimétrico en Caracas, su poder en el país vecino cada vez se va incrementando poco a poco.
Una investigación de The New York Times, basada en entrevistas con más de una decena de funcionarios de ambos gobiernos, indica que Rubio supervisa de facto las finanzas del país, la distribución de sus recursos naturales y las decisiones clave de su gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.
El medio estadounidense señala que otros funcionarios lo llaman internamente “virrey”, en alusión a los gobernadores que administraban el Imperio español en América.