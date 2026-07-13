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Marco Rubio y su control sobre Venezuela desde Washington: así concentra poder sobre el país

Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, fuentes de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela hablaron sobre el poder que tiene Marco Rubio en el país vecino. Esto se sabe.

  • El secretario de Estado de EE. UU. es, desde hace meses, quien maneja las relaciones con el país vecino. Foto: AFP.
    El secretario de Estado de EE. UU. es, desde hace meses, quien maneja las relaciones con el país vecino. Foto: AFP.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Desde hace meses, el nivel de control que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ejerce sobre Venezuela, no es cualquier cosa. Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro hace seis meses en un operativo milimétrico en Caracas, su poder en el país vecino cada vez se va incrementando poco a poco.

Una investigación de The New York Times, basada en entrevistas con más de una decena de funcionarios de ambos gobiernos, indica que Rubio supervisa de facto las finanzas del país, la distribución de sus recursos naturales y las decisiones clave de su gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

El medio estadounidense señala que otros funcionarios lo llaman internamente “virrey”, en alusión a los gobernadores que administraban el Imperio español en América.

Una gestión desde lo político hasta lo monetario

El diario describe que el Tesoro estadounidense recibe los ingresos de gran parte de las exportaciones venezolanas y los distribuye gradualmente al país, mientras el equipo de Rubio define en qué se puede gastar ese dinero.

Ese mecanismo, descrito en el reportaje, le otorga a Washington una influencia decisiva sobre Rodríguez, quien depende de esos recursos para pagar salarios y sostener la moneda nacional.

De acuerdo con el Times, Rubio también supervisa la aplicación de sanciones, decide qué empresas pueden operar en el país y ha impulsado la llegada de compañías petroleras estadounidenses, en ocasiones por encima de firmas europeas que ya tenían presencia en Venezuela.

El diario cita además la presión de Washington para que el gobierno de Rodríguez entregara a Estados Unidos a figuras como Alex Saab, y la colaboración de funcionarios venezolanos en la operación militar que terminó con la muerte de un líder del Tren de Aragua conocido como el ‘Niño Guerrero’.

En el texto, también se documentan episodios que, según los autores, muestran el control de Washington sobre la política exterior venezolana: entre ellos, la orden dada a Rodríguez de eliminar una publicación de su canciller que condenaba el ataque de Estados Unidos contra Irán, o la consulta previa que la propia Rodríguez le habría hecho a Trump antes de aceptar una entrevista con un canal estadounidense.

Según se relató, el plan de Rubio para Venezuela contempla tres fases: la recuperación económica, la estabilización del país y una eventual transición democrática, esta última sin fecha definida. Esto no es nuevo; desde que se llevó a cabo la captura de Maduro, desde Washington han hablado del tema.

Es más, el diario apunta que, pese a la caída de Maduro, la inflación sigue siendo la más alta del mundo y millones de venezolanos reclaman elecciones libres, mientras la líder opositora María Corina Machado —antes respaldada por Rubio— ha quedado al margen de los planes de Washington.

El Departamento de Estado no respondió a las preguntas detalladas del medio ya citado sobre la autoridad de Rubio en Venezuela, aunque un vocero de esa cartera señaló que Venezuela puede resurgir como un socio estable gracias a la cooperación con Estados Unidos.

Lea también: EE. UU. lanza ofensiva para “desmantelar” la Corte Penal Internacional, ¿qué busca?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué papel tiene Marco Rubio en el gobierno de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
Según una investigación de The New York Times, Rubio tendría una influencia decisiva sobre áreas financieras, económicas y políticas de Venezuela. El alcance real de esa autoridad es objeto de debate y no ha sido detallado oficialmente por el Departamento de Estado.
¿Por qué Estados Unidos tiene influencia sobre las decisiones del gobierno interino de Venezuela?
La investigación señala que Washington administra parte de los ingresos provenientes de exportaciones venezolanas y mantiene capacidad de decisión sobre sanciones y operaciones económicas. Esto le otorgaría un papel relevante en la gestión del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
¿Quién gobierna actualmente Venezuela y cómo funciona el gobierno interino?
De acuerdo con el reportaje, el gobierno interino está liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Su funcionamiento incluye coordinación con Estados Unidos en asuntos económicos y políticos, aunque los detalles pueden variar conforme evolucione la transición.
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