¿Trump contra el mal gusto? Así son los zapatos que les regala a sus asesores si no les gustan los que llevan puestos

En medio del caos bélico que sufre el mundo y lo que conlleva administrar la agenda de un país como Estados Unidos, hay un detalle que, aunque parece mínimo, para Trump es casi una causa prioritaria. Eliminar en su equipo algo que él considera de mal gusto.

Se trata del calzado de color claro o marrón, algo que para el mandatario va en contra de la cohesión visual y no debe ir combinado con un vestuario formal en la residencia presidencial. Para Donald Trump, combinar los zapatos de este color con trajes oscuros “es de mal gusto”.

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Por eso, el republicano ha emprendido una “cruzada personal” que va más allá de la prohibición. De acuerdo con reportes del medio estadounidense Wall Street Journal, Trump ha comenzado a regalarles los mismos zapatos a sus asesores si no le gustan los que llevan puestos.

Para la entrega de este calzado a su equipo, el presidente suele recurrir a observar en sus reuniones los zapatos de todos sus colaboradores. En caso de no gustarle el de alguien, le comenta que “necesita un par nuevo”.

A algunos cercanos les ha preguntado la talla, pero por lo general suele tratar de adivinarla a ojo. Sus cálculos al parecer no han sido los mejores, pues medios estadounidenses ya han detallado cómo personas cercanas al presidente, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado dando discursos frente al Senado con unos zapatos notablemente más grandes de lo normal.