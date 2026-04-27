Trump revela por qué demoró su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales: “quería ver qué estaba pasando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que demoró su evacuación durante el tiroteo ocurrido en la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, al asegurar que su reacción inicial fue intentar entender lo que ocurría en medio de la confusión. “Quería ver qué estaba pasando”, dijo en una entrevista con el programa 60 Minutes, en la que relató con detalle los segundos posteriores a los disparos que interrumpieron el evento celebrado en el hotel Hilton de Washington. El incidente ocurrió el sábado en la noche, cuando un hombre identificado como Cole Thomas Allen intentó ingresar armado al perímetro de seguridad con la intención, según las autoridades, de atacar a funcionarios del Gobierno. Aunque los disparos se registraron en otro nivel del edificio, el sonido generó pánico entre los cerca de 2.500 asistentes, incluidos altos cargos del Ejecutivo y periodistas.

De acuerdo con el propio Trump, pasaron alrededor de 10 segundos antes de que agentes del Servicio Secreto llegaran hasta él y unos 20 segundos hasta que lograron evacuarlo. Ese intervalo, que en protocolos de seguridad suele ser crítico, estuvo condicionado —según su versión— por su propia actitud. El mandatario explicó que, en lugar de lanzarse de inmediato al suelo como le indicaban los agentes, comenzó a desplazarse caminando. “Iba bastante erguido, aunque un poco encorvado... no quería llamar la atención”, relató. Solo cuando insistieron varias veces, accedió a tirarse al piso.

Este tipo de reacción no es habitual en escenarios de amenaza activa. Los protocolos del Servicio Secreto están diseñados para minimizar la exposición del protegido en los primeros segundos, considerados los más peligrosos. Sin embargo, Trump defendió a los agentes y aseguró que fue él quien dificultó la operación. El propio presidente vinculó su comportamiento con experiencias previas, en referencia al atentado que sufrió en julio de 2024 en Butler, Pensilvania, cuando una bala rozó su oreja durante un mitin. “He pasado por esto un par de veces”, afirmó, sugiriendo que esa vivencia influyó en su aparente calma.

¿Qué más se sabe del tiroteo en la Casa Blanca?

El sospechoso, que fue detenido, habría dejado un manifiesto en el que expresaba su intención de atacar a funcionarios del Gobierno. En entrevistas posteriores, Trump sugirió que el móvil podría estar relacionado con “odio contra los cristianos”, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades. Conozca: Este es el perfil de Cole Allen, el presunto tirador que obligó a evacuar a Donald Trump en el Washington Hilton Durante la conversación con la periodista Norah O’Donnell, el presidente restó dramatismo a la situación al ser consultado sobre su preocupación por posibles víctimas. “No estaba preocupado. Entiendo la vida en este mundo loco”, respondió. También relató que, en un primer momento, pensó que el ruido correspondía a la caída de objetos, mientras que la primera dama, Melania Trump, habría interpretado antes que se trataba de disparos.

¿Qué dijo Trump en sus primeras declaraciones tras el tiroteo en la Casa Blanca?

Horas después del incidente, Trump ofreció una rueda de prensa en la que adoptó un tono conciliador y de unidad frente a lo ocurrido. Sin embargo, esa postura cambió rápidamente en sus declaraciones posteriores.

En la entrevista televisiva, volvió a arremeter contra los medios de comunicación, insistiendo en que “la prensa y los demócratas son casi lo mismo”. La tensión escaló cuando O’Donnell citó fragmentos del manifiesto del atacante, en los que se incluían graves acusaciones sin pruebas. Siga leyendo: Lo que se sabe sobre los disparos en la gala de la prensa con Trump: Sospechoso tenía escopeta, pistola y cuchillos Calificó a los periodistas como “gente horrible” y negó tajantemente las acusaciones. También aprovechó para desviar la atención hacia sus adversarios políticos, en línea con su estrategia habitual de confrontación.

Un contexto de tensión política y mediática

El incidente se produce en un momento de alta polarización en Estados Unidos, donde la relación entre Trump y los medios ha sido particularmente conflictiva. Desde su regreso al poder, el mandatario ha intensificado sus ataques verbales y legales contra organizaciones periodísticas, mientras sus aliados han ganado influencia en el ecosistema mediático. La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, organizada por la White House Correspondents’ Association, ha sido históricamente un espacio de encuentro entre prensa y poder político. Trump, había evitado asistir en años anteriores, rompiendo con una tradición que se remonta a décadas. El hecho de que este haya sido uno de sus primeros regresos a la gala como presidente añade relevancia al episodio, que terminó con la evacuación total del recinto, el despliegue de equipos tácticos y el sobrevuelo de helicópteros en la zona.

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