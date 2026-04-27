Hacer “match” cuesta plata: Apps de citas ya se meten en los gasto hormiga de colombianos

Las suscripciones digitales, poco a la vez, ya tienen un lugar ganado en los bolsillos de los colombianos. Y, de repente, hasta las apps de citas están empezando a meterse en los “gastos hormiga” que tanto nos gustan a todos, de acuerdo con el informe Día a Día de Bancolombia, conocido por EL COLOMBIANO, que demuestra cómo estos pequeños pagos mensuales están cambiando la forma en que se gasta el dinero en el país. Esto, teniendo en cuenta que, aunque pareciesen casi imperceptibles, de acuerdo con Asobancaria, estos representan alrededor de un 15% del salario mensual de una persona, en promedio. De acuerdo con el informe de Bancolombia, por allá en el quinto escalón del ranking están las suscripciones de redes sociales premium con $61.600 millones de gasto, dentro de ese nicho, más de 3.000 colombianos decidieron incluir plataformas de citas en su lista de gastos recurrentes en 2025, con un desembolso promedio de $10.200 cada mes. Aunque cada mes no es un costo alto, si se suma todo el año puede empezar a ser un gasto bastante significativo. Le puede interesar: Colombianos gastan hasta $900.000 al mes en suscripciones y no lo notan; estas son las más comunes

Streaming, ejercicio y compras siguen siendo los gastos más grandes

El informe también muestra que los gastos “hormiga” más grandes siguen siendo la comodidad y el bienestar de los colombianos. “En 2025, el mayor desembolso fue en series y películas, con $228.800 millones, seguido de bienestar y ejercicio ($215.100 millones) y compras en aplicaciones ($150.400 millones)”, señaló la entidad.

Las suscripciones dominan el mundo digital

Si nos referimos a plataformas específicas, Netflix sigue siendo la suscripción que más gente paga, con más de 771.000 usuarios y un gasto mensual promedio de $32 819, lo que significó cerca de $152.588 millones en un año. A continuación, están servicios como suscripción a Smart Fit, con un gasto anual de $126.970 millones, además de los ecosistemas de Apple y Google y Spotify. Lea más: Apps de streaming ganan terreno: uno de cada tres usuarios ya dejó la televisión abierta en Colombia

IA y nuevas suscripciones están ganando fuerza