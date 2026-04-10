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Trump publicó video del asesinato de una mujer a martillazos en Florida e incitó odio a migrantes

Donald Trump reactivó el debate migratorio en Estados Unidos tras publicar un video de mortal ataque con martillo en Florida que utilizó para reforzar su discurso contra la migración.

  • Trump publicó video del asesinato de una mujer a martillazos en Florida e incitó odio a migrantes
  • Trump publicó el video en su cuenta de Truth social. FOTO: Getty / tomada de X
    Trump publicó el video en su cuenta de Truth social. FOTO: Getty / tomada de X
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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En horas de la noche del pasado miércoles 9 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth un video de un ataque mortal con martillo ocurrido en Florida, en una estación de gasolina. Según su mensaje, el presunto responsable sería “un inmigrante ilegral” de Haití.

La publicación llegó acompañada de una acusación directa contra su antecesor en el cargo, Joe Biden. Trump escribió:

“Un inmigrante ilegal criminal de Haití, que fue liberado en nuestro país por el peor presidente en la historia, el corrupto Joe Biden, y los demócratas radicales en el Congreso, acaba de golpear hasta la muerte a una mujer inocente con un martillo en una gasolinera de Florida”.

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A partir de ahí, el mandatario amplió su mensaje en un texto más extenso en el que mezcló críticas a la política migratoria, ataques a jueces federales y llamados a respaldar su agenda de deportaciones. En ese mismo contenido aseguró:

“El video de su brutal asesinato es una de las cosas más violentas que jamás verás. Este individuo fue autorizado a permanecer aquí porque la administración Biden le concedió a él, y a todos los haitianos, el “Estatus de Protección Temporal”, un programa enormemente abusado y fraudulento que mi administración está trabajando para terminar, pero jueces de distrito liberales desquiciados están interponiéndose en nuestro camino”.

Trump publicó el video en su cuenta de Truth social. FOTO: Getty / tomada de X
Trump publicó el video en su cuenta de Truth social. FOTO: Getty / tomada de X

Trump insistió en que el caso debe marcar un punto de inflexión para la política migratoria del país y elevó el tono contra el poder judicial, “Este asesinato debería ser suficiente para que esos jueces radicales dejen de impedir las políticas migratorias de mi administración y nos permitan acabar con esta estafa de una vez y para siempre”.

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En otro tramo del mensaje, el presidente volvió a cargar contra el Partido Demócrata y la gestión de Joe Biden, además de advertir sobre futuras políticas migratorias, “A mis compañeros republicanos, y francamente a todos los estadounidenses con sentido común, nunca olviden que Joe Biden y el Partido Demócrata convirtieron a los Estados Unidos de América en un basurero, permitiendo que decenas de millones de criminales, lunáticos y personas mentalmente inestables de todo el mundo se vieran impulsados a entrar en nuestro país, totalmente sin verificación y sin control a través de nuestras fronteras abiertas”.

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El discurso, publicado junto a la advertencia de no ver el video por su crudeza, buscaba evidenciar lo que, según él, ocurre en el país bajo las políticas migratorias actuales. En paralelo, la Casa Blanca también reaccionó al caso difundiendo una de las frases del mandatario “Si importas el Tercer Mundo, te conviertes en el Tercer Mundo”, concluyó Donald Trump.

Lo que sugiere con esta frase, es la idea de que si un país recibe grandes flujos de migración desde naciones más pobres o con menores niveles de desarrollo (lo que históricamente se llamó “Tercer Mundo”), entonces ese país terminaría adoptando problemas que el mandatario asocia a esos lugares, como inseguridad, pobreza, debilidad institucional o menor calidad de vida.

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