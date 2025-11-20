Ucrania está lista para trabajar en plan de EE. UU. para acabar guerra con Rusia, pero ¿qué hay detrás de la propuesta de Trump?

Ucrania está lista para trabajar con Estados Unidos sobre el plan para acabar la guerra con Rusia, afirmó Kiev el jueves, después de que Washington presentara oficialmente un “proyecto” en ese sentido al presidente Volodimir Zelenski.
Ninguna de las partes ha revelado detalles de la propuesta, pero según una fuente familiarizada con el asunto, incluiría algunas de las exigencias de Moscú para poner fin a la guerra.
La oficina de Zelenski afirmó que esperaba discutir el contenido del plan con Trump en los próximos días. A continuación, lo que se sabe de la propuesta.