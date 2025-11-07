Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos exsoldados colombianos acusados de combatir para Ucrania

Alexander Ante y José Aron Medina, los dos soldados colombianos condenados en Rusia. FOTOS: AFP

La oficina del fiscal dijo en Telegram que Ante y Medina fueron condenados por participar en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ambos son soldados en retiro del ejército colombiano y desaparecieron durante seis semanas tras aterrizar en Venezuela para una escala el 18 de julio de 2024, cuando regresaban a su país después de combatir en Ucrania. Los dos colombianos se alistaron a finales de 2023. Ante partió de Colombia en octubre, y Medina, en noviembre.

En julio de 2024, los dos exmilitares planearon retornar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca. Volaron desde Madrid hasta Caracas, desde donde pretendían seguir su viaje a Bogotá, pero allí sus familiares les perdieron el rastro. Lea aquí: “No matamos a Jovenel Moise”: reaparecieron militares colombianos acusados del magnicidio en Haití El diario El Tiempo afirmó que habían sido detenidos en la capital venezolana por la policía de este país aliado de Rusia. El 28 de agosto de 2024, un tribunal de Moscú anunció la detención provisional de los dos colombianos, acusados de “mercenarios”.

En un video difundido por el comité de investigación ruso, se ve a Medina con gorro y chaqueta negra mientras es trasladado esposado a una corte en la región de Donetsk. Su esposa se enteró de la condena por la AFP y declaró que no ha hablado con Medina desde su detención. Le puede interesar: Narcos de México buscan reclutar a los exmilitares colombianos “Ni una carta de él, ni una llamada, nada”, dijo la mujer, que afirmó que por el momento no ha recibido ningún tipo de acompañamiento del gobierno colombiano. Para Paz, esta sentencia es injusta, ya que ellos ya habían concluido su misión en Ucrania. “Y fuera de eso, los secuestraron en Venezuela”, señaló.

Familiares aseguran que “no saben nada” de los dos condenados

Astrid Medina, hermana de José, afirmó que las familias no pudieron hablar en el juicio ni saber cómo se desarrolló el proceso. “No sabemos cómo fue. No sabemos nada. No nos han informado ni a mí ni a la esposa de mi hermano”, lamentó. Siga leyendo: Rusia condenó a 14 años de cárcel a mercenario colombiano por combatir con ejército ucraniano Rusia, que lanzó en febrero de 2022 su ofensiva en Ucrania, considera sistemáticamente a los extranjeros que luchan en las tropas ucranianas como “mercenarios”, un cargo que conlleva hasta 15 años de prisión, y les niega el trato de prisioneros de guerra con las protecciones previstas en la Convención de Ginebra. Colombia afirma que decenas de colombianos murieron desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, donde muchos viajaron para tomar las armas contra Rusia.