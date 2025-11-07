Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos exsoldados colombianos acusados de combatir para Ucrania

Un tribunal bajo administración rusa en la región ocupada de Donetsk, en el este de Ucrania, condenó a dos ciudadanos colombianos a 13 años de prisión por presuntamente combatir como “mercenarios” al servicio de las fuerzas ucranianas, informó este jueves el fiscal general de Rusia.
“Son muchos años. No sé si algún día nos volveremos a ver, es la triste realidad”, declaró a la AFP Cielo Paz, esposa de José Aron Medina, un exsoldado colombiano de 37 años condenado junto a su compatriota Alexander Ante, de 48 años.