Así fueron los últimos días de Maduro en el poder, según New York Times; creyó que había “conquistado” a Trump

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, tuvo una serie de errores e incertidumbres en lo que serían sus últimos días al frente de Venezuela, así lo documentó el diario New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, los últimos días en libertad del líder chavista estuvieron marcados por una serie de errores de cálculo, una aparente relajación frente a las amenazas externas y una profunda desconfianza interna.

A pesar del despliegue de buques y aviones de combate estadounidenses frente a Venezuela, Maduro se mostraba sorprendentemente tranquilo a finales de 2025, celebrando la Nochevieja con familiares y amigos cercanos.

Según un mensaje visto por ese medio, el primer día de enero, Maduro envió un saludo a todos los funcionarios de su gabinete. “Feliz Año Nuevo para usted y su familia”, decía el recado.

A pesar de esa aparente calma, el dictador ya al parecer ya temía que se diera una traición en sus filas. Pese a eso, desestimaba que se hiciera realidad una incursión de Estados Unidos en Caracas.

Esta percepción estaba tras una llamada telefónica recibida el 21 de noviembre, en la que ambos líderes intercambiaron bromas. Ahí Maduro interpretó que había “conquistado” a Trump y ganado tiempo para negociar.

Por otro lado, un funcionario estadounidense le mencionó a NYT que Trump consideró que no lo estaban tomando en serio y esperaba que Maduro le compartiera un plan específico para que dejara el poder.

En esa llamada, Trump había invitado a Maduro a Washington; sin embargo, el autoproclamado presidente desestimó esa opción temiendo una trampa, por lo que respondió proponiendo una reunión en un país neutral, fuera de EE. UU. El republicano rechazó esa contraoferta.

Pero antes de que el mandatario norteamericano tomara la decisión sobre Maduro, ya el dictador venezolano había recibido varias advertencias durante el mes de diciembre. Una de ellas, según cita el medio, fue a través del multimillonario brasileño Joesley Batista que le transmitió un mensaje de Marco Rubio instándolo a abandonar el poder. Maduro lo desestimó con enfado.

También, el 23 de diciembre, Turquía le comunicó una oferta final de la Casa Blanca: exilio sin persecución de su riqueza. Maduro la rechazó, sellando así los preparativos del ataque.

El detonante ocurrió cuando el líder chavista, en vez de ceder, apareció bailando y cantando en actos públicos. Un video al ritmo de música electrónica molestó visiblemente al mandatario estadounidense, quien lo vio como una burla.