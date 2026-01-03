“Estaba en una fortaleza y su casa tenía puertas de acero”: Trump dio detalles sobre la detención del dictador Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el líder venezolano Nicolás Maduro fue capturado en una “fortaleza” altamente custodiada, y agregó que ningún estadounidense murió en la operación.

“Estaba en una fortaleza”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica. y dio detalles del lugar.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró”, agregó el mandatario republicano.

“Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, concluyó el presidente estadounidense.

La operación que fue realizada este 3 de enero pudo realizarse días atrás, así lo informó Trump en la entrevista con el medio estadounidense.