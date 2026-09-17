¡Atención! Primer dictamen forense confirmó que a Michel Dahiana, la niña de Buriticá, Antioquia, la asesinaron

A Michel Dahiana Henao Chavarría, de 6 años, la asesinaron, según el primer informe forense de Medicina Legal sobre la muerte de esta menor, a quien hallaron sin vida el pasado 31 de agosto en la vereda La Aguacatala, un lejano paraje del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. También descartaron inicialmente que se hubiera presentado un abuso sexual.
Según los primeros resultados de los exámenes, se encontró un golpe ocasionado con un objeto contundente, el cual le habría provocado la muerte. Por esta razón, la Fiscalía está investigando este caso como un homicidio y ya empezó el proceso para dar con los posibles responsables.