¡Atención! Primer dictamen forense confirmó que a Michel Dahiana, la niña de Buriticá, Antioquia, la asesinaron

A Michel Dahiana Henao Chavarría, de 6 años, la asesinaron, según el primer informe forense de Medicina Legal sobre la muerte de esta menor, a quien hallaron sin vida el pasado 31 de agosto en la vereda La Aguacatala, un lejano paraje del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. También descartaron inicialmente que se hubiera presentado un abuso sexual. Según los primeros resultados de los exámenes, se encontró un golpe ocasionado con un objeto contundente, el cual le habría provocado la muerte. Por esta razón, la Fiscalía está investigando este caso como un homicidio y ya empezó el proceso para dar con los posibles responsables.

Los análisis también permitieron descartar que a la menor hubiera sido víctima de abuso sexual antes de que se produjera su fallecimiento, dejando de lado los rumores que surgieron en la localidad tras el hallazgo. Entérese: Doblan recompensa a $100 millones para esclarecer la muerte de la niña Michel Dahiana en Buriticá, Antioquia Sobre este hallazgo, desde la Gobernación de Antioquia no se han pronunciado, asegurando que no tienen en sus manos este dictamen y dejaron en manos de la Fiscalía cualquier respuesta en relación con este tema. Así mismo, los familiares aseguraron que ellos no tienen conocimiento de estos primeros resultados forenses. “Ni la Fiscalía, ni Medicina Legal han entregado un dictamen oficial definitivo”, indicaron a través de un comunicado.

EL COLOMBIANO se contactó con Medicina Legal para conocer por qué la familia no tiene el dictamen y el instituto informó: “estos resultados se manejan directamente entre los médicos forenses y la Fiscalía, sin intermediarios. Es el fiscal del caso quien determina, según su criterio, si se los entrega o no”. Se conoció que, al ser un primer informe, aún se están haciendo más análisis a todas las pruebas realizadas para tener los resultados definitivos de la necropsia. Michel Dahiana desapareció sobre las 10:00 de la mañana del pasado 24 de agosto en el barrio Cristo Rey, en la zona urbana de esta localidad, y la encontraron una semana más tarde en un profundo peñasco, a más de 40 minutos de su casa. En medio de las investigaciones, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quien suministre información sobre lo sucedido con Michel Dahiana y quienes habrían estado detrás de lo ocurrido. Le puede interesar: ¡Qué dolor! Hallaron muerta a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida una semana en Buriticá, Antioquia Incluso trascendió que las autoridades tendrían información preliminar de dos posibles sospechosos del asesinato de la menor, quienes tras su muerte la habrían lanzado al abismo de más de 500 metros de profundidad.

El hallazgo se produjo sobre la 1:40 de la tarde del pasado 31 de agosto, luego de que las aves de rapiña sobrevolaran con insistencia el barranco donde finalmente encontraron los restos de la menor, que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Después de dos semanas de exámenes en las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, el cuerpo de la menor fue sepultado en la mañana del pasado 11 de septiembre en el cementerio de Buriticá, en medio de un emotivo acto realizado por la comunidad para honrar la memoria de esta pequeña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes