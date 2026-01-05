Venezuela ordenó capturar a quienes apoyen la operación de EE. UU. contra Nicolás Maduro

Una directriz de cumplimiento obligatorio conocida recientemente y ejecutada apenas desde este lunes 5 de enero, ha puesto en alerta a una gran parte de la población venezolana tras la captura y caída del presidente Nicolás Maduro.
Le puede interesar: Barry J. Pollack, el abogado que ayudó a liberar a Julian Assange por el caso Wikileaks ahora representa a Maduro por narcoterrorismo
El régimen, a través de un decreto de conmoción exterior, anunció la “búsqueda y captura inmediata” de cualquier ciudadano que haya celebrado y apoyado la detención del exmandatario tras la incursión militar de Estados Unidos.