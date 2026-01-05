Barry J. Pollack, el abogado que ayudó a liberar a Julian Assange por el caso Wikileaks ahora representa a Maduro por narcoterrorismo

El hombre que logró llevar a la libertad al programador Julian Assange, tras 15 años de reclusión, tiene ahora un nuevo cliente en el banquillo de los acusados de Estados Unidos para sumar a su historial jurídico: Nicolás Maduro.
El abogado Barry J. Pollack, reconocido por su capacidad para negociar con las autoridades estadounidenses en casos de alta sensibilidad política y diplomática, fue contratado por el destituido mandatario venezolano para enfrentar un juicio por narcoterrorismo en la corte federal del distrito sur de Nueva York.
La transición de defender al fundador de Wikileaks a representar al líder chavista marcó un giro en la carrera de Pollack, cuyo bufete se ubica a escasos metros de la Casa Blanca.
Este jurista asumió el polémico caso de interés mundial tras la operación militar relámpago que terminó con la captura de Maduro en Caracas y su posterior traslado inmediato a territorio norteamericano.