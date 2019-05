Chavismo: 20 años con las “horas contadas”

El fin del chavismo en Venezuela ha sido decretado tantas veces que cuesta llevar la cuenta. Durante los 20 años de gobierno de Hugo Chávez, luego de su sucesor, Nicolás Maduro, no han faltado pronosticadores que han puesto horas a su salida del poder sin que llegue a concretarse.

Siempre he estado y sigo en Venezuela: mi gran pasión y mi gran compromiso. Todos debemos apoyar la Operación Libertad. Un proceso que ya arrancó y no se va a detener hasta que cese la usurpación y logremos la libertad de nuestro país! Fuerza y Fe Venezuela Si se puede! pic.twitter.com/ZS2dE2nDsf

El escenario, nuevamente, parece inevitable: el Banco Mundial considera que el país vive “la peor crisis económica en la historia moderna de América Latina”, con un decrecimiento económico previsto del 25 %; una inflación que ya resulta imposible de calcular; la ONU estima que 3 millones de personas han migrado por la escasez; y cerca de 60 naciones reconocen como presidente legítimo a un opositor: Juan Guaidó.

Pero, como en las ocasiones anteriores, los hechos alrededor no permiten aventurarse a mirar hacia el frente y anunciar un cambio de era.

La semilla del colapso

El conteo contra el régimen de este año salió del escenario nacional y puso a Venezuela en un contexto geopolítico: desde la movilización interna hasta la participación de potencias como China, Estados Unidos y Rusia hacen parte de la ecuación.

Desde 2014 Barack Obama impuso sanciones a funcionarios del gobierno de Maduro por sus violaciones a los Derechos Humanos y este tipo de medidas se repitieron contra personas cercanas al gobierno en los años siguientes. Pero fue hasta 2019 que llegaron las penalidades económicas dirigidas a las instituciones que el régimen controla.

El 30 de enero de este año EE.UU. aplicó sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que le prohibió comerciar con entidades norteamericanas y congeló sus activos en el extranjero. Desde entonces, Maduro carece de su mayor fuente de ingresos debido a que el crudo venezolano era comprado en refinerías del sur de EE.UU.

Luego, el 19 de marzo, llegó la penalidad a la minera estatal Minerven por realizar operaciones ilícitas con oro. Tres días después, sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social y sus filiales en el país. Ya en abril bloqueó a 34 embarcaciones de Pdvsa y vetó las transacciones con el Banco Central de Venezuela, lo que cortó su acceso a dólares.

“Esas sanciones por sí mismas no necesariamente conducen a la salida de Maduro, sino a un agravamiento de la economía. Sin embargo, la destrucción ha sido desde los años de la bonanza”, explica Ronald Balza, decano de la facultad de Ciencias Económicas de la U. Católica Andrés Bello. Sin embargo, no se puede saber a ciencia cierta cómo estas medidas han afectado las finanzas de la administración porque Maduro no publica presupuestos.

Los bloqueos también se emiten desde Europa. El Banco de Inglaterra vedó al régimen de retirar lingotes de oro. Félix Seijas, profesor de la U. Central de Venezuela, explica que estas medidas “buscan aumentar el costo de permanencia en el poder y representan un juego de presión”, del que Maduro ya ha demostrado estar perdiendo oxígeno.

Un cronómetro incierto

En cualquier caso, el chavismo no ha respirado un par de meses tranquilo desde su llegada al poder, afirma Carlos Romero, profesor de ciencia política de la U. Central de Venezuela. Cada cierto tiempo, una nueva crisis amenaza su continuidad.

Estas, sin embargo, han tenido artífices distintos: los militares y empresarios en 2002, el sector petrolero en 2003, los estudiantes en 2007 y una parte creciente de los ciudadanos en 2014 y 2017. Solo en la coyuntura actual, afirma Romero, confluyen todas estas inconformidades.