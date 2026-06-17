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Video | Así fue la detención del activista Beto Coral por agentes de ICE en Arizona, Estados Unidos

El procedimiento ocurrió mientras se encontraba acompañado de un menor de edad y podría derivar en un proceso de deportación.

  • El procedimiento contra Beto Coral fue grabado por unas gafas inteligentes y divulgado por el periodista Daniel Coronell en sus redes sociales. FOTO: captura de video - Daniel Coronell.
    El procedimiento contra Beto Coral fue grabado por unas gafas inteligentes y divulgado por el periodista Daniel Coronell en sus redes sociales. FOTO: captura de video - Daniel Coronell.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Un video divulgado por el periodista colombiano Daniel Coronell muestra el instante en que agentes de inmigración de Estados Unidos detienen al activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, en el estado de Arizona.

Las imágenes, que según Coronell habrían sido grabadas por el propio Coral mediante unas gafas inteligentes, captan el desarrollo del procedimiento mientras el activista caminaba junto a un menor de edad que sería su hijo y paseaba a su perro.

En el video se observa cómo varios agentes se acercan a Coral y le informan sobre la medida en su contra. El activista les pregunta el motivo de la detención y solicita conocer los detalles del procedimiento. Los uniformados, identificados como integrantes de Homeland Security Investigations (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, proceden a restringir su movilidad mientras continúan explicándole la situación.

La grabación fue compartida por Coronell a través de su cuenta en X, donde informó que Coral enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en su deportación. Según el periodista, el activista tendría la posibilidad de apelar la decisión ante un juez de inmigración o, en su defecto, acogerse a un proceso de salida voluntaria del país.

Conozca: Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe

“Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la autodeportación. Su hijo está seguro con su mamá”, escribió Coronell al publicar el material audiovisual.

Horas antes, el comunicador había alertado sobre el procedimiento en curso y señaló que Coral lo había contactado para informarle que estaba siendo detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos los motivos específicos que dieron origen al procedimiento migratorio. Sin embargo, la posibilidad de una deportación y la apertura de una instancia de apelación sugieren que se trata de un proceso formal ante las autoridades de inmigración.

Lea más: “No Ice In The Cup”: artistas y activistas de EE. UU. lanzan campaña contra la presencia de ICE en el Mundial 2026

Coral reside en Estados Unidos desde 2015, país al que llegó tras denunciar amenazas relacionadas con su activismo político. Desde entonces ha mantenido una activa presencia en redes sociales y ha participado en diferentes debates de la vida pública colombiana, especialmente sobre temas políticos y judiciales.

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