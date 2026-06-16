Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche de este martes 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral. Le puede interesar: Corte Suprema fijó fecha para la indagatoria a senadora Martha Peralta por corrupción en la UNGRD Las autoridades norteamericanas le abrieron un proceso migratorio luego de que fuera interceptado cuando se encontraba con su hijo, por motivos que aún no se han hecho públicos, una situación que podría desencadenar su salida del país en las próximas horas. El periodista Daniel Coronell informó sobre el procedimiento a través de su cuenta de X junto a unos videos, señalando que el caso del abogado medellinense de 40 años podría derivar en una deportación sin la posibilidad de contemplar alguna otra opción.

Coral es un activista que se encuentra exiliado en Estados Unidos. Así es su activismo en ese país. FOTO: Tomada de redes sociales @Betocoralg

Según el comunicador, Coral enfrenta actualmente dos caminos legales inmediatos: apelar la decisión ante un juez estadounidense o aceptar la salida voluntaria del territorio norteamericano.

Los detalles de la detención expuestos por Coronell

El reporte inicial de Coronell alertó sobre la ejecución de la medida por parte de las autoridades migratorias y detalló las condiciones en las que se produjo la retención del creador de contenido, quien, además de su activismo político, trabajaba prestando servicios de conducción en ese país. “Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo, que es menor de edad”, informó el periodista este martes.

Minutos más tarde, el propio comunicador precisó qué unidad estuvo a cargo del operativo y aclaró el estado de reclusión del activista, así como el bienestar de su entorno familiar. “Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la autodeportación. Su hijo está seguro con su mamá”, indicó Coronell. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

El contexto de la detención

La gravedad del procedimiento sugiere que no se trata de una simple retención administrativa, debido a que la información entregada apunta a una intención formal de deportación y a la necesidad de una instancia de apelación ante un juez. En la víspera de este suceso, Coral Garrido se había presentado en el puesto de votación del consulado de Colombia en La Florida, ubicado en la Universidad de Miami, con el fin de vigilar el desarrollo de los comicios presidenciales. Durante esa jornada, el activista también lideró un plantón en contra del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella, a quien le cuestionó públicamente su participación en la defensa de David Murcia Guzmán, cerebro de la captadora ilegal de dinero DMG.

El historial y labor de Coral en Estados Unidos