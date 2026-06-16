Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche de este martes 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral.
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Las autoridades norteamericanas le abrieron un proceso migratorio luego de que fuera interceptado cuando se encontraba con su hijo, por motivos que aún no se han hecho públicos, una situación que podría desencadenar su salida del país en las próximas horas.
El periodista Daniel Coronell informó sobre el procedimiento a través de su cuenta de X junto a unos videos, señalando que el caso del abogado medellinense de 40 años podría derivar en una deportación sin la posibilidad de contemplar alguna otra opción.