Videos | Jet privado se estrelló cuando apenas despegaba del aeropuerto de Maiquetía en Venezuela

Un jet privado se estrelló el miércoles en el principal aeropuerto de Venezuela poco después de haber despegado y dos personas fueron rescatadas con vida, informaron las autoridades, sin especificar si había fallecidos.
Lea aquí: “No alcanzo a llegar a la pista, me voy a meter al estadio”: el impresionante audio entre piloto y la torre para evitar tragedia de avioneta en Medellín
La aeronave Learjet 55 se precipitó a tierra en la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira, que sirve a Caracas, cerca de las 13H00 (17H00 GMT), dijo el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).