Video de congresista tiñéndose el cabello reabre polémica por un salón de belleza en el Senado

El salón de belleza del Senado de México abrió en 2017, pero fue cerrado en 2018, entre otros motivos por sus altos costos. Se rehabilitó nuevamente a partir de 2024.

    Hay polémica en México por un video de una congresista tiñéndose el cabello en un salón de belleza ubicado dentro del Senado mexicano. FOTO: Tomada de redes sociales (X)
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Lo que para una congresista representaba una sesión de estilo, para los usuarios en redes sociales se ha convertido en motivo de polémica. Y es que se ha viralizado un video en el que aparece la senadora mexicana Juanita Guerra, del Partido Verde (PVEM), tiñéndose el cabello en un salón de belleza ubicado dentro del Senado de la República en Ciudad de México.

Esta imagen ha causado asombro, no solo por la escena en la que Guerra le pregunta a la persona que la graba por qué la está filmando, sino también porque no es la primera vez que algo así ocurre dentro de las instalaciones del Congreso.

En 2017 se abrió inicialmente este salón para que los congresistas pudieran arreglarse, pues era una forma de “ahorrar tiempo” entre los viajes, sesiones y visitas a territorios, pues tenía su funcionamiento de las 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Sin embargo, no eran ellos quienes pagaban por el servicio de las cinco personas a cargo, sino que este le costaba a la Cámara alta 1,2 millones de pesos mexicanos, según el diario Excélsior.

El servicio se ofrecía de manera gratuita a los funcionarios, pero en 2018 decidieron eliminarlo en el marco de una política de austeridad, ya que este salón de belleza representaba un “privilegio” para los propios usuarios, según Ricardo Monreal, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política.

Abren nuevamente el salón de belleza

En el video actual se escucha a Guerra defendió que la reapertura del salón de belleza ocurrió hace aproximadamente un año (2024-2025) y que esta vez cada funcionario paga su propio servicio, lo que era contrario a 2017 cuando el dinero corría por cuenta del Estado.

Esta reapertura se habría dado durante el periodo de Adán Augusto López al frente de la Junta de Coordinación Política, aunque se desconoce alguna declaración suya al respecto. Cuando le preguntaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, por las razones de dicho establecimiento, ella respondió a los medios que este lugar “no representaba nada fuera de lo normal”, puesto que es un “espacio adaptado para cada una de las senadoras”, quienes “pagan por el servicio”.

Un artículo del diario Reforma señala a la senadora morenista Andrea Chávez como la supuesta creadora de este salón, pero ella lo negó rotundamente en sus redes sociales: “Falso. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa. Si tienen decencia, rectifiquen, Reforma”, expresó en su cuenta de X.

Tras viralizarse nuevamente esta situación, algunos trabajadores del Senado clausuraron el lugar y colocaron sellos. No obstante, se dice que la Cámara de Diputados mexicana también contaría con un salón de belleza, un poco menos mediático, destinado al uso de sus funcionarios, quienes presuntamente pagarían los servicios sin recurrir a recursos del erario público.

