Video de congresista tiñéndose el cabello reabre polémica por un salón de belleza en el Senado

Lo que para una congresista representaba una sesión de estilo, para los usuarios en redes sociales se ha convertido en motivo de polémica. Y es que se ha viralizado un video en el que aparece la senadora mexicana Juanita Guerra, del Partido Verde (PVEM), tiñéndose el cabello en un salón de belleza ubicado dentro del Senado de la República en Ciudad de México.
Esta imagen ha causado asombro, no solo por la escena en la que Guerra le pregunta a la persona que la graba por qué la está filmando, sino también porque no es la primera vez que algo así ocurre dentro de las instalaciones del Congreso.