La amenaza, según ha contado Johnson en un programa que emitirá este lunes la BBC, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería una “catástrofe total”.

Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarle pero que el ataque con misil “solo tomaría un minuto”.

El ex primer ministro británico Boris Johnson reveló que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lo amenazó con atacarlo con un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El ex jefe del Gobierno del Reino Unido también advirtió a Putin, en esta larga conversación telefónica, de que la invasión de Ucrania provocaría sanciones occidentales y el despliegue de fuerzas de la Alianza Atlántica en las fronteras con Rusia.

Johnson también trató de evitar la acción militar rusa al decirle a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN. “Me amenazó en un momento y me dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto’ o algo así”, contó Johnson.

“Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara”, agregó Johnson, que calificó la llamada de “muy familiar” y “extraordinaria”.

Le puede interesar: Acosos, fiestas en pandemia y redecoraciones: los escándalos que llevaron a la renuncia a Boris Johnson

El documental de la BBC, que lleva el título de “Putin vs. Occidente”, también dice que el 11 de febrero de 2022, el secretario de Defensa, Ben Wallace, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, y se marchó de Rusia con garantías de que la invasión de Ucrania no se produciría.