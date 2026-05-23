Yanín, presa política en Venezuela: denuncias de tortura y abusos

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El FBI confirmó su presencia en el lugar y apoya al Servicio Secreto. Trump se encontraba en la Casa Blanca en el momento de los hechos. Las causas y el saldo del incidente aún están siendo investigados.
El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, en la carrera Séptima con calle 78. El conductor fue rescatado por bomberos y trasladado en ambulancia; su estado es estable.
El elenco verdolaga busca regresar a una final de Liga después de un par de años. La última vez que disputó un título fue en el Clausura de 2024.
La aspirante del Centro Democrático lanzó fuertes críticas contra la “paz total” de Iván Cepeda y el Gobierno Petro, mientras prometía mano dura en seguridad, cambios al sistema de salud y medidas como SOAT gratis para familias de bajos recursos.
El director, guionista y dramaturgo era hijo de Eligio García Márquez y sobrino del Nobel de Literatura. Sus exequias serán este domingo 24 de mayo en Bogotá.