Yanín, presa política en Venezuela: denuncias de tortura y abusos

El FBI confirmó su presencia en el lugar y apoya al Servicio Secreto. Trump se encontraba en la Casa Blanca en el momento de los hechos. Las causas y el saldo del incidente aún están siendo investigados.

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El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, en la carrera Séptima con calle 78. El conductor fue rescatado por bomberos y trasladado en ambulancia; su estado es estable.

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