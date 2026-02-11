¿Qué es el juego del dictador y qué revela sobre la generosidad humana?

La estimulación de dos áreas del cerebro incitaría a que las personas se comporten de manera menos egoísta, según una investigación de la Universidad del Este de China y la Universidad de Zúrich (Suiza) publicada en Plos Biology.

Al excitar el lóbulo frontal y parietal del cerebro al mismo tiempo se induce la capacidad de tomar decisiones a favor de los demás. “Estas regiones se sincronizan y permiten el procesamiento del bienestar ajeno y la toma de decisiones desinteresadas”, según informa a SINC el coautor del estudio e investigador de la universidad suiza, Christian Ruff.

Para saberlo, los investigadores pidieron a 44 participantes que tomaran 540 decisiones en un experimento conductual, llamado ‘juego del dictador’, en el que se les ofreció dividir una cantidad de dinero con otra persona.

Mientras jugaban, los expertos excitaban sus cerebros con estimulación transcraneal con corriente alterna sobre los lóbulos frontal y parietal.

“Les colocamos electrodos que conducían corrientes imperceptibles con la capacidad de cambiar el potencial de reposo de las neuronas y facilitar o dificultar su activación”, explica Ruff. “Esto nos permitió inducir oscilaciones similares a las que se suelen ver en las neuronas de forma natural”, añade.