Luis Díaz entra en el listado de los máximos goleadores sudamericanos de la Champions

El colombiano Luis Díaz aparece entre los futbolistas de la Conmebol con más goles en la historia de la Liga de Campeones de Europa. Según el listado compartido, el guajiro suma 18 anotaciones en el torneo y ocupa el quinto lugar entre los máximos artilleros de cada país sudamericano, en una clasificación que lidera el argentino Lionel Messi, con 129 tantos.
La presencia de Díaz en este grupo confirma el lugar que se ha ganado entre los atacantes sudamericanos que han dejado huella en la máxima competición europea de clubes. El colombiano supera en este registro al chileno Alexis Sánchez, quien aparece con 17 goles, y se acerca a la cifra del peruano Claudio Pizarro, que contabiliza 21.