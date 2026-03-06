Hora y dónde ver el partido Colombia-Estados Unidos por la SheBelieves Cup, este sábado en New Jersey

A pesar de la tranquilidad que le dio a la Selección Colombia femenina la victoria ante Argentina, el técnico Ángelo Marsiglia es autocrítico y sigue trabajando con el grupo para corregir errores y mejorar el rendimiento, en el cierre de la SheBelieves Cup en Estados Unidos. “Creo que una de las cosas en la que debemos mejorar es en el tema de la intensidad, porque nos pasó en los dos partidos, tanto contra Canadá como ante Argentina. Luego del minuto 25-30 el equipo baja un poco esa intensidad y lo que queremos es que no sufra, sino que mantenga la seguridad y no se lancé tan atrás”, comentó el entrenador.

Ahora, el rival es Estados Unidos, que está invicto, y por ello la idea del entrenador es cerrar bien ante las campeonas de Juegos Olímpicos. “Estas potencias nos llevan una ventaja amplia en la parte atlética, y en lo técnico son muy buenas. Ante ellas hay que ser inteligentes para contrarrestar sus fortalezas”, dijo Marsiglia. El duelo frente a las norteamericanas será a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Sports Illustrated Stadium, Harrison New Jersey. Partido que se podrá ver en el país a través de Caracol, www.golcaracol.com y las Apps de Caracol y RCN. Ante las norteamericanas, Marsiglia enviará sus mejores cartas, a la espera de que Linda Caicedo pueda ser determinante como lo hizo ante Argentina y que el trabajo colectivo sea fuerte durante los 90 minutos.

Colombia ha tomado este torneo como preparación para lo que será la reanudación de la Liga de Naciones, en la que está invicta, pero tiene un punto menos que Venezuela, que es líder. Las dirigidas por Marsiglia están en la casilla cuatro, igualadas en puntos con Argentina y Chile, pero la idea del entrenador y de las jugadoras es alcanzar uno de los dos primeros lugares que le dan la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. Hay que recordar que la selección ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que ahora espera lograr el cupo para el Mundial.