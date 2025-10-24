Sudamérica inaugura una histórica Liga de Naciones rumbo al Mundial femenino de 2027; lo que debe saber del certamen

A partir de este viernes, nueve selecciones femeninas de Sudamérica darán el histórico puntapié inicial a la Liga de Naciones, el primer clasificatorio a un Mundial de Fútbol de mayores que, según expertos, dará nuevos “condimentos” para elevar la competencia del fútbol de mujeres.
Sin Brasil, clasificada como anfitriona de la Copa del Mundo femenina de 2027, las seleccionadas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela disputarán a partir de este viernes dos cupos directos y dos de repechaje para la cita orbital.
Pese a la notable ausencia de la Canarinha, campeona de la Copa América de 2025 en Ecuador, el clasificatorio bajo el formato todos contra todos, que se extenderá hasta junio de 2026, es considerado como un evento clave para la consolidación del fútbol femenino.
“Para toda la gente que acompaña, es un momento histórico (...) son pasos importantes que van a hacer que el fútbol femenino se siga desarrollando”, dijo la entrenadora argentina Daniela Díaz.
La estratega, que dirige a Universidad Católica en la Superliga femenina de Ecuador, se emociona al pensar en el impacto que un torneo así tendrá en la afición y las selecciones.