Así fue el encuentro de Messi con el presidente Trump en la Casa Blanca: Hasta hablaron de Cristiano

Con Lionel Messi como principal atractivo, la plantilla completa del Inter Miami campeona de la MLS fue homenajeada este jueves 5 de marzo por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien les brindó una pintoresca recepción en la Casa Blanca. Le puede interesar: Trump despidió a su secretaria de Seguridad Kristi Noem: primera baja del gabinete en su segunda presidencia En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.

Messi y sus compañeros del Inter Miami con Trump. FOTO: Casa Blanca

“Mi hijo me dijo: —Papá, ¿sabes quién va a venir hoy? —le dije. ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’”, bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por una parte sobre las operaciones de la guerra en Irán. Mi hijo “es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte”, le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso. El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps. Lo curioso es que durante su primer período como presidente, nunca homenajeó a alguno de los cuatro clubes campeones de la MLS en ese entonces.

Messi estrechando su mano con Donald Trump. FOTO: Getty

Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués. Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego. “¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?”, le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham. Durante su discurso, Trump elogió a Messi como “un ganador” y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino “es mejor”. Además, resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. “Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones”.

Los obsequios para Donald Trump: una camiseta emblemática con el 47

El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política. A inicios de enero de 2025, Messi se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos. Esto generó especulaciones, aunque no fue un desplante intencional. El futbolista argentino, de 38 años, envió una carta de agradecimiento al presidente saliente Biden en ese entonces, explicando que no pudo asistir por compromisos previos que ya tenía adquiridos.

Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como “un tremendo entrenador”, y a los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser “uno de los mejores goleadores de todos los tiempos”, y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos. “¿Tiene algún jugador que no sea atractivo?”, afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de Norteamérica 2026 desde el próximo 11 de junio. Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.

Jorge Mas y Messi posando junto a Trump y el regalo que le dieron. FOTO: AFP