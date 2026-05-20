Narváez llegó al Giro sin competencia y ya suma tres triunfos; Egan resiste en el top 15

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates) está volando en el Giro de Italia. Este miércoles, el corredor de 29 años logró su tercera victoria en la actual corsa rosa luego de imponerse en la undécima etapa, de 195 kilómetros entre Porcari (Paper District) y Chiavari, en una jornada en la que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) defendió con éxito el liderato y el colombiano Egan Bernal (Ineos) bajó dos casillas, ubicándose ahora 15° en la clasificación general. En un vibrante mano a mano con el español Enric Mas (Movistar), Narváez, haciendo gala de su potencia y punta de velocidad, cruzó primero la meta con un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 43 segundos. Lo del ecuatoriano es admirable: llegó al Giro luego de cuatro meses sin competir. El pasado 24 de enero, cuando marchaba segundo en la general del Tour Down Under en Australia, sufrió una dura caída en la cuarta jornada que le causó fracturas en las vértebras torácicas y un fuerte traumatismo en la espalda. Hoy, plenamente recuperado, saca la cara por Sudamérica.

Con un equipo diezmado ante las bajas por accidente desde el segundo día de Adam Yates, Marc Soler y Jay Vine, el de El Playón de San Francisco ya se había impuesto en las fracciones cuarta, en Cosenza, y octava, en Fermo. Esta vez, luego de estar en fuga 90 kilómetros, triunfó por delante de Mas, sumando su éxito número 18 como profesional y el quinto en su historial en el Giro, tras los conseguidos en las ediciones de 2020 y 2024. Por el lado de Eulálio, el luso defendió sin problemas, y por séptimo día consecutivo, la maglia rosa. Aventaja por 27 segundos al danés Jonas Vingegaard (Visma), el gran favorito al título, y por 1:57 al neerlandés Thymen Arensman, compañero de Bernal, quien ahora cede 5:39 en la general. Por su parte, Éiner Rubio (Movistar) se ubica en la casilla 40°, a 39:11 del líder.

La dureza apenas comienza

El protagonismo de Narváez no solo alivia las bajas de su escuadra, sino que redefine los objetivos del UAE Emirates para lo que resta de la competencia. Sin un capo absoluto para disputar el podio tras el retiro forzado de sus líderes, el conjunto emiratí ha encontrado en el ecuatoriano a un cazador de etapas, capaz de leer las carreras con la mente fría de un veterano y rematar con la agresividad de un velocista puro. Su rendimiento actual lo consagra como uno de los pedalistas más versátiles y combativos del pelotón internacional. Le puede interesar: “Pensé que iba a morir, fue terrible”: Egan tras la cuarta etapa del Giro La batalla por la clasificación general tuvo este miércoles una tensa calma. Afonso Eulálio volverá a ponerse a prueba en los trazados rompepiernas que preceden a los gigantes de los Alpes, donde hombres como Vingegaard esperan el más mínimo parpadeo del portugués para intentar arrebatarle el primer lugar.

El danés, fiel a su estilo calculador, ha preferido ahorrar energías, sabiendo que el verdadero terreno de los campeones está por comenzar. Cabe recordar que este año también estará en el Tour francés, carrera que ya ganó en 2022 y 2023, y fue segundo en 2021, 2024 y 2025.