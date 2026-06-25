Israel “asesinó deliberadamente a 20.000 niños palestinos”; concluyó informe de la ONU

La autorización para que una niña de 12 años saliera de Gaza y recibiera tratamiento médico llegó demasiado tarde. La menor padecía enfermedad celíaca y necesitaba una alimentación especializada que se volvió imposible durante el asedio. Sin acceso a los alimentos adecuados ni a la atención requerida, murió por desnutrición aguda. Dos semanas después, fue aprobada la solicitud para evacuarla. “No murió de enfermedad celíaca”, afirmó Chris Sidoti, integrante de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. “Murió de hambre”. La historia de la menor aparece entre los hallazgos de un nuevo informe presentado por la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, que documenta las afectaciones sufridas por los niños palestinos desde el inicio de la guerra desencadenada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El documento, de cerca de 100 páginas, se concentra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y es la primera investigación de un mecanismo de la ONU dedicada exclusivamente a los crímenes y violaciones cometidos contra menores palestinos.

Según el informe, más de 20.000 niños murieron y otros 44.000 resultaron heridos entre octubre de 2023 y octubre de 2025. Los menores representan aproximadamente tres de cada diez víctimas mortales registradas en el territorio palestino ocupado durante ese periodo. La Comisión concluyó que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza, incluida la persecución de la población palestina. En el caso de Cisjordania y Jerusalén Este, los investigadores sostienen que también se cometieron crímenes de guerra. Para los expertos de la ONU, los patrones observados durante la investigación van más allá de los efectos indirectos de la guerra. El informe señala que numerosos niños murieron en bombardeos con armamento de amplio impacto y también recoge casos de menores alcanzados por disparos efectuados por drones, francotiradores y otras armas de fuego. Le podría interesar: Aumenta a 188 la cifra de muertos y a 1.520 la de heridos por el terremoto en Venezuela Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión, aseguró que las evidencias recopiladas muestran que las fuerzas israelíes “atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos y destruyeron su infancia”. “El informe publicado hoy aporta nuevos elementos que sustentan la conclusión de genocidio”, agregó. Uno de los aspectos más graves identificados por los investigadores es la destrucción de la infraestructura necesaria para la supervivencia y el desarrollo de los menores. Escuelas, universidades, hospitales y orfanatos aparecen entre los objetivos afectados por la ofensiva militar. De acuerdo con los datos citados por la Comisión, el 97 % de los centros educativos de Gaza han sufrido daños o destrucción, mientras que el 95 % de las universidades han resultado afectadas. Más de una veintena de instituciones universitarias habrían sido completamente destruidas.

La ONU acusó a Israel de genocidio. FOTO: ONU

Los expertos sostienen que el impacto de estos ataques trasciende la interrupción de las clases. A su juicio, la devastación del sistema educativo compromete la capacidad de la sociedad palestina para reconstruirse y proyectarse hacia el futuro. El informe también dedica un amplio apartado a las condiciones de vida de la población infantil. La Comisión documentó restricciones al acceso a alimentos y atención médica, así como las consecuencias de esas limitaciones. Entre los datos recopilados figura el registro de 151 muertes de niños asociadas a la desnutrición hasta octubre de 2025. Además, se reportaron más de mil casos de menores que sufrieron amputaciones en los primeros meses del conflicto.

Dos niñas palestinas jugando entre los escombros. FOTO: ONU.

“La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos y de las mujeres embarazadas están estrechamente vinculados al derecho fundamental del pueblo palestino a la autodeterminación”, señaló Muralidhar. El investigador añadió que, al atacar a los menores, “Israel está erosionando la estructura fundamental de la sociedad palestina”. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, rechazó los hallazgos de la investigación, asegurando que Vanessa Frazier, representante del Secretario General de la ONU para asuntos de ‘niños y conflictos armados’, está “sesgada”.

”Vanessa Frazier es solo un reflejo de la ONU, la organización que representa, donde el odio a Israel es más fuerte que el compromiso con la verdad”, dijo, y la acusó de comentar publicaciones antisemitas en redes, aunque aún no han compartido cuáles, pero afirma que “Difundió información falsa y acusaciones sin fundamento que resultaron ser mentiras”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Metodología

La Comisión explicó que sus conclusiones se basan en entrevistas con víctimas y testigos, incluidos niños, además de registros médicos, análisis forenses, material audiovisual y evidencia obtenida de fuentes abiertas que fue sometida a procesos de verificación digital.