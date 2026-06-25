Google avisó del terremoto de Venezuela a usuarios Android: así puede activar estas alertas en su teléfono

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos, según reportó la presidenta interina Delcy Rodríguez.
El segundo sismo es el más potente registrado en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El desastre reaviva la importancia de activar las alertas sísmicas disponibles en teléfonos Android, una herramienta gratuita que puede ofrecer segundos de anticipación antes de la llegada de las ondas más destructivas.