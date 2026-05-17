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Éiner Rubio rozó la gloria en el Giro de Italia; Vingegaard se quedó con la novena etapa

La primera semana del Giro se cerró con un panorama claro: Vingegaard está intratable, Eulálio resiste con grandeza y el ciclismo colombiano mantiene el protagonismo.

  • Éiner Rubio, de 28 años de edad, fue uno de los grandes protagonistas este domingo en la novena etapa del Giro de Italia. FOTO X-MOVISTAR TEAM
    Éiner Rubio, de 28 años de edad, fue uno de los grandes protagonistas este domingo en la novena etapa del Giro de Italia. FOTO X-MOVISTAR TEAM
  • Éiner Rubio y Egan Bernal, los únicos colombianos que siguen en carrera en el Giro. Cabe recordar que Santiago Buitrago se retiró tras caída. FOTO X-TEAM MOVISTAR
    Éiner Rubio y Egan Bernal, los únicos colombianos que siguen en carrera en el Giro. Cabe recordar que Santiago Buitrago se retiró tras caída. FOTO X-TEAM MOVISTAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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La valentía de Éiner Rubio (Movistar) en el Giro de Italia-2026 es admirable.

El corredor colombiano estuvo este domingo a unos tres kilómetros de terminar en los puestos de honor en la novena etapa de la competencia, que, después de 22 años, tuvo su final en la cima en Corno alle Scale, donde se impuso el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike).

Rumbo a esa emblemática montaña de los Apeninos, de 12 kilómetros de ascensión y situada en la frontera entre Emilia-Romaña y Toscana, de 1.945 metros de altitud y conocida por sus actividades de senderismo y su estación de esquí, Rubio alcanzó a ilusionar con victoria.

Después de integrar la fuga del día (147 kilómetros al comando) junto a su compañero Lorenzo Milesi, Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Toon Aerts (Lotto-Intermarché) y Diego Ulissi (Astana), el colombiano picó en punta a falta de 24 km para la meta.

Lea: El ecuatoriano Jhonatan Narváez repitió triunfo en el Giro de Italia; Egan Bernal no alcanzó protagonismo

De hecho, el boyacense, que por tercera vez en la presente edición estuvo a la cabeza del pelotón en busca del triunfo, cruzó primero por el paso Querciola, logrando 9 puntos en la clasificación de la montaña, en la que es cuarto con 22 unidades. En esta, Vingegaard es primero con 111.

Después de ese paso y con Ciccone, Éiner mantuvo una gran batalla en esas rampas del 15%, pero debido a la dureza del trazado y a la aceleración del grupo en el que marchaban los favoritos, fueron alcanzados cuando restaban 2.5 km para la meta.

Fue allí donde Vingegaard ratificó su fortaleza al dejar atrás a sus demás rivales para lograr su triunfo número 11 en las tres grandes vueltas, la segunda en el Giro y la 50 como ciclista profesional.

El danés ganó esta vez con un tiempo de 4 horas, 20 minutos y 21 segundos. Lo escoltaron el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 12 segundos, y el italiano Davide Piganzoli (Team Visma), a 34.

Éiner Rubio y Egan Bernal, los únicos colombianos que siguen en carrera en el Giro. Cabe recordar que Santiago Buitrago se retiró tras caída. FOTO X-TEAM MOVISTAR
Éiner Rubio y Egan Bernal, los únicos colombianos que siguen en carrera en el Giro. Cabe recordar que Santiago Buitrago se retiró tras caída. FOTO X-TEAM MOVISTAR

Entre tanto, el neerlandés Thymen Arensman, compañero de Egan Bernal en el Netcompany INEOS, cruzó cuarto a esa misma diferencia.

Para sorpresa, en ese segundo final en alto de la carrera, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) cruzó quinto y defendió, por quinto día seguido, la maglia rosa que lo identifica como líder.

El mejor colombiano ubicado fue Bernal en la casilla 17, a 1.12 de Vingegaard, mientras que Rubio cruzó 24°, a 1.49.

Siga leyendo: Egan Bernal sufrió y salió del top-10 del Giro en la octava etapa ganada por Vingegaard

Eulálio aventaja en la clasificación general a Vingegaard por 2.24 minutos y a Gall, por 2.59.

Bernal, por su parte, ahora trabajando para Arensman, se mantuvo en el puesto 15, a 6.49; Rubio, quien no gana desde el 19 de mayo de 2023, precisamente en el Giro, escaló al 36°, a 25.26. Con su actitud combativa y el nivel que evidencia tal vez siga intentando la anhelada victoria en una prueba en la que queda todavía mucha montaña por recorrer y, por su ubicación en la tabla, tal vez tenga libertad entre los aspirantes al título.

El Giro tendrá este lunes su segunda jornada de descanso, y se reanudará el martes con la décima fracción, en la modalidad contrarreloj, con 42 kilómetros entre Viareggio y Massa.

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