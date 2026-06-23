¿Abre WhatsApp en su computador? Cuidado con esta nueva modalidad de estafa

Los usuarios de WhatsApp Web y para escritorio son el objetivo de una nueva campaña maliciosa que busca conseguir el control completo del ordenador con un programa de monitorización y gestión remota que distribuye a través de archivos de tipo financiero.
WhatsApp es el canal que utiliza un actor de amenazas que no ha sido identificado para distribuir archivos adjuntos maliciosos VBScript que simulan ser documentos comerciales y financieros, como facturas, de reconciliación o sobre deudas.
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Estos archivos contienen una carga que acaba instalando un programa de monitorización y gestión remota legítimo (ManageEngine Endpoint Central), que el actor de amenazas utiliza para controlar por completo el equipo, como explican desde Kaspersky en una investigación compartida en su blog.
La campaña se basa en ingeniería social para conseguir que las víctimas descarguen y ejecuten los archivos maliciosos, que aprovechan la lista de contactos. Para ello, la firma de seguridad cree que el actor malicioso pudo tener acceso a varias cuentas de WhatsApp y a partir de ahí a los contactos.