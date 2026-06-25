Inflación se dispararía hasta 2 puntos por fenómeno de El Niño “muy fuerte” en Colombia

Colombia enfrenta un nuevo riesgo para el comportamiento de los precios a raíz de un fenómeno de El Niño “fuerte” o “muy fuerte”. Un estudio elaborado por Bancolombia advierte que esa ola de calor, cuya probabilidad de ocurrencia durante el segundo semestre de 2026 es cercana al 100%, podría disparar la inflación en el país.
Existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte hacia finales de año.
De concretarse ese escenario, el estudio calcula que la inflación anual en Colombia podría aumentar entre 0,7 y 1,9 puntos porcentuales, principalmente por el encarecimiento de los alimentos y de los servicios energéticos.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual a mayo es de 5,84%. Es claro que los precios varían cada mes, pero teniendo ese dato como base y la estimación del Dane, la inflación podría escalar a un rango entre 6,54% y 7,74%.
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El informe señala que los efectos de El Niño deben entenderse como un riesgo económico recurrente que requiere preparación y anticipación, ya que las sequías afectan simultáneamente la producción agropecuaria, los recursos hídricos y la generación de energía.