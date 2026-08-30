1 de cada 4 jóvenes de Medellín se siente solo: los dispositivos electrónicos, una de las causas

Medellín es para muchas personas la ciudad alegre, divertida, moderna, la de los “parches” o actividades permanentes. Pero, ¿están aprovechando los jóvenes tantos espacios de calidad y oferta cultural?
La reciente Medición de Bienestar Juvenil en la ciudad revela una tendencia que preocupa a las autoridades y es un ingrediente para el análisis de diversos sectores de la sociedad: uno de cada cuatro jóvenes se siente solo y entre las causas está el consumo excesivo de pantallas o dispositivos electrónicos como consolas de videojuegos o celulares.