1 de cada 4 jóvenes de Medellín se siente solo: los dispositivos electrónicos, una de las causas

Medellín es para muchas personas la ciudad alegre, divertida, moderna, la de los “parches” o actividades permanentes. Pero, ¿están aprovechando los jóvenes tantos espacios de calidad y oferta cultural? La reciente Medición de Bienestar Juvenil en la ciudad revela una tendencia que preocupa a las autoridades y es un ingrediente para el análisis de diversos sectores de la sociedad: uno de cada cuatro jóvenes se siente solo y entre las causas está el consumo excesivo de pantallas o dispositivos electrónicos como consolas de videojuegos o celulares.

No obstante la alerta de la encuesta aplicada a más de 3.000 jóvenes, con representación de comunas y corregimientos de la ciudad, muestra aspectos positivos como que el 73% están satisfechos con las instalaciones culturales, recreativas y deportivas de su barrio, y el 76% tienen un trabajo que les gusta o están construyendo un camino hacia una ocupación deseada. Lea más: La ONU exige un diseño seguro en redes sociales para niños tras la sanción histórica a Meta por adicción a menores Si bien el sondeo plantea que 90 de cada 100 muchachos creen que en 5 años todo estará mejor, el sondeo evidencia también la pérdida de la socialización y la interrelación entre las personas de 14 a 28 años de edad. El estudio expone, además del 25% de jóvenes que afronta una crisis de soledad, otros datos trascendentales como que el 40% pasa más de seis horas diarias usando el celular, y que el 27% perdió contacto con la mayoría de sus amigos en un periodo de 12 meses. Para Ricardo Jaramillo, secretario de Juventud de Medellín, la soledad es una de las problemáticas a tratar en la ciudad, no solo desde lo público sino desde la sociedad. Agrega que el análisis debe partir de una “epidemia global” como consecuencia de “las redes sociales, la proliferación de tantos sobre estímulos a los que nos enfrentamos”, entre otras causas. “Cuatro de cada 10 jóvenes pasan más de 6 horas al día en el celular. Es decir, estamos en el multiverso, porque los amigos se pierden muchas veces por moverse, y la mitad de los jóvenes nunca ha participado en una actividad cívica o comunitaria”, asevera. El objetivo de la Medición de Bienestar juvenil, publicada a propósito de la Semana de la Juventud, que en Medellín se celebra con una nutrida programación, como lo fue el festival Medayoung, al que asistieron más de 60 mil muchachos el pasado fin de semana, es contar con datos para orientar las políticas públicas. “En la alcaldía de Federico Gutiérrez creemos en el potencial de los jóvenes y promovemos las transformaciones que necesita la sociedad. Y en virtud de esta visión hicimos la Medición del Bienestar Juvenil, una encuesta representativa por todas las comunas y todos los corregimientos, en alianza con la Universidad Eafit. Son 170 variables que encuestamos en 12 temas específicos”, explica Jaramillo.

Ya no se miran a los ojos

El estudio identificó dificultades para conservar relaciones y expresar emociones. Estableció que el 23% de las personas consultadas nunca tienen tranquilidad para contar con alguien cuando enfrentan dificultades y y el 13% no se sienten escuchados al expresar sus emociones en la familia. Así mimo, sugiere que una parte importante de la población joven aún no ha tenido una primera experiencia de participación comunitaria o integración activa en actividades que reúnen a vecinos o ciudadanos para resolver asuntos colectivos.

“El tiempo en pantalla, la gratificación instantánea que producen los estímulos de las redes sociales, que ya está comprobado que generan una adicción en la población, hacen que se desincentive el salir a la calle, si encuentro esos mismos estímulos, aparentemente similares en una pantalla, en la comodidad de mi hogar. Pero eso es una falacia, porque no hay nada como la presencialidad. La inteligencia artificial puede avanzar todo lo que sea posible, pero jamás va a reemplazar el alma del ser humano”, enfatiza Jaramillo. A Santiago Correa, decano e investigador de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, le preocupa la tendencia de soledad juvenil, pero considera que los dispositivos no son los únicos responsables. Cree que la solución no es quitarlos, sino recuperar espacios reales de encuentro, conversación y vínculos cara a cara, una responsabilidad cultural compartida por adultos, familias y sociedad. “Las tecnologías les permiten aprender, crear, mantener vínculos. El problema aparece cuando esa conexión digital suprime el lugar del encuentro, el conversar sin afán, el salir al parque, compartir con otros”, acota Correa.

Más espacios para socializar

Miguel Ángel Escudero tiene 19 años, estudia Administtración de Negocios y es integrante del Consejo Distrital de la Juventud. Considera que en la soledad juvenil también influyen la inseguridad, la baja autoestima y la necesidad de aceptación, y propone la creación de espacios de encuentro y la promoción del uso crítico de las redes, desde la perspectiva de que el valor no depende de los seguidores. “El reto es lograr que cada joven pueda relacionarse con su entorno sin sentirse rechazado o vulnerable por no cumplir con los estándares que la sociedad, muchas veces, a través de las redes sociales, parece imponer”, dice. Entérese: De la dopamina al desgaste mental: experta advierte cómo la tecnología nos mantiene atrapados por exceso de estímulos La clave en medio de la reflexión es no satanizar las nuevas tecnologías que pueden estar al servicio de toda la sociedad y apoyar transformaciones sociales como la superación de inequidades. Jaramillo aclara que debemos usar la tecnología y dispositivos conscientemente, “sin abandonar la idea de que el alma del ser humano no se reemplaza y que es interactuando, juntándonos entre distintos, que construimos”. Bloque de preguntas y respuestas: