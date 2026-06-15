1.037 de los 6.407 bienes de Medellín estarían invadidos

Preocupante es el panorama que dejó el debate de control político realizado en el Concejo de Medellín el pasado 6 de junio y que tuvo como eje central los bienes de que dispone el Distrito. En la sesión se especificó que 1.037, cerca del 16%, o están invadidos o presentan solicitudes de restitución, es decir, que se estaría buscando que sean devueltos al Distrito dadas las irregularidades que estarían atravesando.
Según constó en la sesión, en la ciudad hay cerca de 6.407 bienes. De estos 3.765, según la Secretaría de Suministros y Servicios de Medellín, son bienes fiscales. Es decir, una propiedad perteneciente al Distrito como un colegio; y 2.642 son bienes públicos, o sea de uso colectivo como serían los parques.
Esta misma entidad comentó que dichos bienes están en manos de por lo menos 26 entidades del Distrito entre las que resaltan la Secretaría de Suministros, la de Gestión Territorial, la de Infraestructura, la de Medio Ambiente, así como las subsecretarías de Gobierno y Espacio Público.
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Sin embargo, la misma dependencia comentó en su balance ante los concejales que por lo menos 553 predios estarían ocupados irregularmente, eufemismo para invadidos, mientras que otros 484 bienes inmuebles presentan solicitudes de restitución por parte del Distrito para recuperarlos.