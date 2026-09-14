Este año han amenazado a 105 profesores en Medellín; colegio del tiroteo vuelve a clases

La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) indicó que se hizo acompañamiento en 17 colegios de la ciudad por estas intimidaciones, en medio del complejo panorama de seguridad que viven los profesores con sus estudiantes, los padres de familia y hasta con grupos armados de los barrios.

Así lo registró la Secretaría de Educación de Medellín, indicando que estos hechos están relacionados, en su mayoría, con personas externas a las instituciones educativas.

Todavía consternada y con los recuerdos frescos del tiroteo que hubo en la mañana del pasado 8 de septiembre, la comunidad de la Institución Educativa Gabriel García Márquez se prepara para retornar las clases este martes. Esto ocurre en medio de la crítica situación de seguridad para los profesores —no solo de este colegio, sino de la ciudad—, quienes han denunciado 105 amenazas en su contra en lo que va de 2026.

“La situación cada vez se pone más complicada para los profesores, porque nos hemos encontrado una serie de hechos que hacen más difícil nuestra labor”, explicó Yadhira Sánchez, integrante de este sindicato de profesores.

La suspensión de las clases en la Institución Educativa Gabriel García Márquez se originó por los hechos ocurridos a las 8:40 a.m. del pasado martes, cuando un joven de 17 años, en compañía de otros dos adultos, entró al colegio con un arma traumática con la idea de intimidar a su profesora de Educación Artística.

Entérese: ¿Iba a atacar a los profesores? Esta sería la razón de la balacera en un colegio de Medellín que dejó a un adolescente lesionado

Según los testigos, al no encontrar a la docente, el estudiante del grado décimo –quien había sido desescolarizado una semana antes por una serie de conflictos– comenzó a hacer una serie de disparos. En medio de la persecución de varias personas para reducirlo, el adolescente se disparó en la cabeza, quedando malherido.

El menor se recupera en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, a donde fue remitido por la gravedad de las afectaciones. La profesora, por su parte, debió ser trasladada de institución al conocer que el ataque iba dirigido en su contra.

Carolina Franco, secretaria de Educación de Medellín, dijo que “la docente tiene esa información, y obviamente nos alza la mano para decir que ante este comentario, ella prefiere presentarse al comité de amenazados y ese comité, lo que hace es evaluar el caso, obviamente trasladarla de institución educativa por su seguridad y la Policía también hará acompañamiento a este caso”.

Las intimidaciones a los docentes se volvieron críticas en la última década, teniendo en cuenta que en 2017 se reportaron 35 denuncias, es decir, una tercera parte de lo que sucede actualmente.

Y es que el hecho de orden público en la Gabriel García Márquez no fue el único que ocurrió ese día en la comuna 8 (Villa Hermosa). Cerca de 50 personas de la Institución Educativa San Francisco de Asís, del barrio Villatina, se movilizaron por las denuncias a cinco docentes y a otro personal.

Le puede interesar: Balacera en institución educativa del barrio Villa Lilliam, Medellín, dejó un adolescente lesionado

Los señalamientos iban dirigidos, principalmente, a miembros de grupos criminales que estarían interceptando a los profesores en el camino para intimidarlos por situaciones registradas con estudiantes desde el tema académico o disciplinario.

Luego de esta manifestación, la secretaria Franco señaló que en este colegio también se han brindado todas las garantías y el acompañamiento para garantizar el normal desarrollo de las clases.

“Se adelanta una agenda de trabajo con docentes y directivos docentes y se realizará el Comité Escolar de Convivencia para revisar y fortalecer las medidas establecidas. Asimismo, se promoverán espacios de encuentro con las familias orientados al diálogo, el respeto y la adecuada utilización de los canales institucionales para tramitar inquietudes, inconformidades o diferencias”, indicó Franco.