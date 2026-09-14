Este año han amenazado a 105 profesores en Medellín; colegio del tiroteo vuelve a clases

Todavía consternada y con los recuerdos frescos del tiroteo que hubo en la mañana del pasado 8 de septiembre, la comunidad de la Institución Educativa Gabriel García Márquez se prepara para retornar las clases este martes. Esto ocurre en medio de la crítica situación de seguridad para los profesores —no solo de este colegio, sino de la ciudad—, quienes han denunciado 105 amenazas en su contra en lo que va de 2026.
Así lo registró la Secretaría de Educación de Medellín, indicando que estos hechos están relacionados, en su mayoría, con personas externas a las instituciones educativas.
La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) indicó que se hizo acompañamiento en 17 colegios de la ciudad por estas intimidaciones, en medio del complejo panorama de seguridad que viven los profesores con sus estudiantes, los padres de familia y hasta con grupos armados de los barrios.