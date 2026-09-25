Chapecoense volvió, en silencio solemne, a La Unión; así fue el homenaje en el sitio del siniestro

En medio de un silencio solemne, que escondía dolor, nostalgia y el amor que requiere recordar, sostener en la memoria a quienes ya no están en este mundo, se escuchó el sollozo de una mujer que estaba con la delegación de Chapecoense que volvió, diez años después, al lugar donde se accidentó el vuelo 2933 de LaMia el 28 de noviembre de 2016.

Era la tarde del viernes. En la parte alta del Cerro Gordo, lugar de la vereda Pantanillo de La Unión, Antioquia, donde ocurrió el siniestro en el que murieron 71 personas cuando venían para jugar la final de la Copa Sudamericana de ese año, la dama se encontró con una escena conmovedora.

Lo primero que vio fueron las cruces, signadas con los nombres de todos los fallecidos del accidente aéreo, que están puestas en la parte donde quedó la cola de la aeronave. La mujer lloró y tembló cuando tuvo al frente el símbolo que dimensionaba la tragedia: cada una de esas cruces era una persona que perdió la vida ese día.

Mientras ella observaba de lejos, los futbolistas del plantel actual de Chapecoense, que es dirigido por Rafael Lacerda, se acercaban, en un silencio eterno, hasta las placas para leer los nombres que tenían puestos. Algunos grababan videos. Otros pasaban la mirada rápido, quizás evadiendo el dolor de la situación.

Poco a poco todos subieron hasta el punto que tiene puesta una cruz blanca grande que se ha vuelto turística en el Ecoparque Chapecó. Ahí estaban Gordo Lindo, dueño de los terrenos donde ocurrió la tragedia y donde en la parte de abajo hay un estadero; el cónsul de Brasil en Colombia, Sergio Escobar Solórzano, así como miembros de la Alcaldía de La Unión.

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Ellos querían rendir homenaje al Chapecoense a pocos meses de que se cumplan diez años de la tragedia. Por eso, aprovechando la visita del equipo brasileño para el partido amistoso que disputa este sábado contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot (3:30 p.m.), invitaron a la plantilla completa para hacerles un regalo.

No hubo uno, sino dos presentes. El primero fue una placa conmemorativa en la que, según el cónsul, estaba representado el mapa que simbolizaba las coordenadas del sitio y la hora exacta en la que ocurrió la tragedia. El otro presente, que lo entregaron a Alex Passos, presidente actual de Chapecoense, fue el indicador de combustible del avión que cayó en 2016.

Ese símbolo era fuerte. La aeronave en la que venía el equipo brasileño para territorio colombiano se fue al suelo porque se quedó sin gasolina. Por eso, dijeron las personas de la Asociación La Unión-Chapecó, que se encargaron de preservarlo, que lo habían guardado con recelo para entregarlo en una ocasión especial.