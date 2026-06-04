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A la cárcel por presunto abuso sexual a su expareja en Medellín: le roció gasolina a su casa y le mordió la cara

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2024 en el barrio Manrique. Y este año, en el municipio de Bello y según la Fiscalía, intentó asfixiarla y le mordió el rostro.

  • Momento de la captura del hoy procesado por acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. Imagen tomada de video de Policía.
    Momento de la captura del hoy procesado por acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. Imagen tomada de video de Policía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión de un hombre investigado por, presuntamente, someter a su expareja sentimental a un prolongado ciclo de violencia física, psicológica y sexual en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024 en un inmueble ubicado en el barrio Manrique, donde la pareja convivió durante varios años.

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La investigación permitió establecer que, presuntamente, la mujer era víctima constante de insultos, agresiones físicas y abusos sexuales por parte del procesado. Estos comportamientos se habrían repetido de manera sistemática durante la relación, generando graves afectaciones a la integridad y bienestar de la víctima.

Uno de los episodios más graves ocurrió en febrero de este año, cuando el hombre habría ingresado sin autorización a una vivienda ubicada en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde su excompañera sentimental residía junto a su nueva pareja.

Durante el incidente, presuntamente, esparció gasolina en el patio del inmueble y amenazó con un arma de fuego al hombre que estaba con ella, obligándolo a abandonar el lugar.

Posteriormente, según el ente investigador, el señalado agresor atacó violentamente a la víctima e intentó asfixiarla. Además, le causó una grave lesión en el rostro al morderla, y le provocó una pérdida de tejido facial. La magnitud de las heridas obligó a la mujer a someterse a un procedimiento de cirugía plástica reconstructiva para reparar los daños sufridos.

La captura de este hombre, de 25 años de edad, se dio en la última semana de mayo en el centro de Medellín, cuando también detuvieron a otros tres hombres por protagonizar actos de abuso sexual en varias partes de Medellín y su área metropolitana.

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En su momento, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, precisó que el abuso sistemático que la víctima había sufrido se mantenía en silencio por el amedrentamiento que dicho sujeto le aplicaba, al punto de que la llegó a amenazar de muerte en varias ocasiones a causa de los celos.

Un fiscal de la Seccional Medellín imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Mientras avanza el proceso judicial, el hombre deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario por disposición de las autoridades.

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