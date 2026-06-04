A la cárcel por presunto abuso sexual a su expareja en Medellín: le roció gasolina a su casa y le mordió la cara

Un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión de un hombre investigado por, presuntamente, someter a su expareja sentimental a un prolongado ciclo de violencia física, psicológica y sexual en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024 en un inmueble ubicado en el barrio Manrique, donde la pareja convivió durante varios años.

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La investigación permitió establecer que, presuntamente, la mujer era víctima constante de insultos, agresiones físicas y abusos sexuales por parte del procesado. Estos comportamientos se habrían repetido de manera sistemática durante la relación, generando graves afectaciones a la integridad y bienestar de la víctima.

Uno de los episodios más graves ocurrió en febrero de este año, cuando el hombre habría ingresado sin autorización a una vivienda ubicada en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde su excompañera sentimental residía junto a su nueva pareja.