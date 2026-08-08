Abelardo de la Espriella estará a Medellín para el Desfile de Silleteros: esto se sabe

La ciudad de la eterna primavera, Medellín, será el primer destino en el departamento de Antioquia que visitará el presidente Abelardo de la Espriella tras asumir este viernes 7 de agosto en Cali la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.
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Este domingo 9 de agosto, el jefe de Estado estará en la capital antioqueña para presenciar y participar en el tradicional Desfile de Silleteros, la celebración central con la que concluye de manera oficial la programación de la Feria de las Flores 2026.