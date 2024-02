“Recibí una amenaza en la cual me invitan a dejar los procesos de paz que venimos impulsando desde la sociedad civil colombiana, no solamente en la ciudad de Medellín sino en diferentes regiones del País, Igualmente me exhortan para que deje de representar a las personas vinculadas de las organizaciones al margen de la ley que opera en las regiones en conflicto”, señaló Morales.

La amenaza llega luego de un evento clave en el proceso, adelantados en Urabá, y que contó con la presencia de más de 2.500 personas, entre líderes sociales, víctimas del conflicto armado y población indígena. También en los últimos días tuvo, Morales intervino en la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento contra uno de los cabecillas de los Pachelly, cuya base de operación es el municipio de Bello y que ha sido una de las principales dinamizadoras de este proceso de la llamada paz urbana.

Morales le pidió al presidente Petro que proteja su vida y que avance en el diálogo con los grupos criminales. Esta es la segunda vez que recibe amenazas de tal calibre, en septiembre de 2022 le había llegado una invitación a su propio velorio.