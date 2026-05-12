Accidente de bus y moto en el occidente de Medellín dejó cinco personas lesionadas ¿Qué pasó?

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes 12 de mayo en el occidente de Medellín, causando gran susto y traumatismos en la movilidad.

Según comentaron los organismos de tránsito, el incidente se presentó sobre la Carrera 81A con calle 32D, en inmediaciones de la Villa de Aburrá. Allí, cerca de las 9:37 a.m. se presentó la colisión de un bus contra una motocicleta. Según la información preliminar, tras el impacto, el conductor del vehículo de servicio público adscrito a la ruta Circular Sur 303 perdió el control del automotor y terminó también estrellándose contra un poste, derribando además una luminaria del sector.

Lea también: Dos víctimas dejó choque en el nuevo “cruce de la muerte” en el Nordeste Como consecuencia del accidente resultaron lesionadas cinco personas: tres pasajeros que se movilizaban en el bus, además del conductor y el parrillero de la motocicleta involucrada en el choque. Al lugar acudieron organismos de emergencia y agentes de tránsito para atender a los heridos, controlar la situación y adelantar las respectivas investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente.