Magistrada Lombana rechaza testimonio escrito y pide declarar presencialmente contra Benedetti

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana solicitó a la Procuraduría General de la Nación que le permita declarar de manera presencial en el proceso que se adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en noviembre de 2025 la llamó “loca”, “demente” y “delincuente”.

Esto ocurrió tras una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia, Atlántico, en medio de los procesos que el ministro enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Por tal motivo, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Benedetti debido a los insultos que lanzó a través de su cuenta de X.

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Sin embargo, el ente de control pidió que el testimonio de Lombana fuera rendido por escrito, pero la magistrada rechazó esta modalidad e insistió en declarar de manera presencial. La petición fue dirigida al procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez para insistir en rendir su testimonio verbalmente dentro del proceso disciplinario y solicitar ser escuchada “a la mayor brevedad posible”.

“De manera atenta acuso recibido del oficio SDI No 1160 de la fecha, de igual forma, renuncio a rendir testimonio por certificación jurada, por lo que solicito ser escuchada en declaración de manera presencial dentro del proceso disciplinario de la referencia, a la mayor brevedad posible”, se lee en el documento.