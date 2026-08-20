¿Qué pasa en el Túnel de Oriente? Este año ya van 200 choques

Un carro particular y un bus protagonizaron un accidente de tránsito que obligó durante la madrugada de este jueves a cerrar el Túnel de Oriente durante varias horas. Más allá de los traumatismos que generó la situación, sobre todo para quienes dependen de esta importante conexión para ir al aeropuerto José María Córdova en Rionegro, el siniestro reavivó la preocupación por la seguridad en esa vía. Y es que en menos de diez días, ya se han producido tres choques. El pasado 11 de agosto, el turno fue para otros cuatro vehículos que protagonizaron un choque múltiple que dejó un saldo de dos personas heridas y una fuerte congestión vehicular. Le puede interesar: Reabren el paso en el Túnel de Oriente hacia Medellín tras accidente de tránsito De acuerdo con los datos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, privado a cargo de la operación del túnel, en lo corrido de este año ya se han registrado 200 accidentes con corte a este 20 de agosto. La cifra ya supera por 11 siniestros el acumulado que se llevaba para el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 189 accidentes, lo que equivale a un incremento del 5,8%.

Asimismo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, las autoridades contabilizaron 319 accidentes. El tema consterna a expertos y autoridades, ya que hace más de siete años, cuando la mayor parte de los viajeros de Medellín al aeropuerto debían usar la avenida Las Palmas, se esperaba precisamente la apertura de una infraestructura más moderna para mejorar la seguridad vial. Tal como lo han advertido ingenieros y expertos, las curvas y en general el diseño de Las Palmas la hacen propensa a accidentes, sobre todo entre los conductores que ignoran que deben respetar los límites de seguridad para alcanzar a dar los giros en varios segmentos con curvas cerradas. Lea también: El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué siguen ocurriendo accidentes en un túnel de las más modernas especificaciones? Los datos de la concesión entregan más detalles. Por ejemplo, que las horas en las que más choques ocurren están en la mañana, entre 6:30 a.m. a 8:30 a.m., y la tarde, especialmente entre las 5 p.m. y las 7 p.m. Por fortuna, la concesión indica que durante los 7 años que lleva operando ninguna persona ha fallecido en un choque. No obstante, advierte que el 85% de los choques derivan en daños a los vehículos y el 15% restante deja alguna persona herida.

¿A qué se deben los accidentes? En los análisis que se han venido realizando a esos accidentes, las autoridades han concluido que 3 de cada 4 choques, el 75%, se desencadenan porque los conductores no mantienen la distancia de seguridad recomendada entre vehículos. Solamente el 25% restante se ha determinado que corresponden a conductores que se distraen, invaden el carril contrario, tienen microsueños o en general les falta pericia a la hora de manejar sus vehículos. Los datos también evidencian que en el 90% de los casos los involucrados son automóviles y camionetas, y el 10% restante son buses. Siga leyendo: Mueren más personas en accidentes de tránsito que por homicidios: van 151 muertos en accidentes de tránsito este año Esto quiere decir que, pese a que los conductores disponen desde hace siete años de un corredor más seguro, la falta de cultura vial sigue desencadenando siniestros. La concesión anotó que desde hace más de cuatro años, precisamente a raíz de esa problemática, comenzó a liderar la campaña Manéjate Bien, con la que se busca incitar reflexiones en los conductores y hacerlos conscientes de la importancia de respetar las normas de tránsito en las vías y cuidar su propia integridad cuidando la de los demás. “En 2025 impactamos alrededor de 4,5 millones de usuarios en la vía, empresas de transporte y canales digitales con nuestra campaña Manéjate bien en articulación con las secretarías de Movilidad de Medellín, Rionegro y Envigado”, señaló la concesión, desde donde se señaló que esos esfuerzos continúan para que los índices de accidentalidad disminuyan.

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