¿Qué pasa en el Túnel de Oriente? Este año ya van 200 choques

Un carro particular y un bus protagonizaron un accidente de tránsito que obligó durante la madrugada de este jueves a cerrar el Túnel de Oriente durante varias horas.
Más allá de los traumatismos que generó la situación, sobre todo para quienes dependen de esta importante conexión para ir al aeropuerto José María Córdova en Rionegro, el siniestro reavivó la preocupación por la seguridad en esa vía.
Y es que en menos de diez días, ya se han producido tres choques. El pasado 11 de agosto, el turno fue para otros cuatro vehículos que protagonizaron un choque múltiple que dejó un saldo de dos personas heridas y una fuerte congestión vehicular.
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De acuerdo con los datos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, privado a cargo de la operación del túnel, en lo corrido de este año ya se han registrado 200 accidentes con corte a este 20 de agosto.
La cifra ya supera por 11 siniestros el acumulado que se llevaba para el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 189 accidentes, lo que equivale a un incremento del 5,8%.