Mueren más personas en accidentes de tránsito que por homicidios: van 151 muertos en accidentes de tránsito este año.

Aunque la ciudad ha vivido rachas sin violencia homicida, las muertes violentas siguen enlutando a Medellín, ahora por cuenta de la siniestralidad vial.
Según datos de la Alcaldía, al 12 de julio se contaban 140 homicidios, mientras que las personas fallecidas por accidentes en la vía llegaron a 151, un incremento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025.
Mientras tanto, los homicidios se redujeron en un 23 %. La ciudad gana una batalla y pierde otra. Las cifras no logran mostrar lo que significa cada muerte en las vías. Aunque parezca noticia de todos los días y ya haya personas insensibilizadas frente a ella, detrás de cada cifra hay una familia rota.
En la madrugada del domingo, una mujer de 35 años murió en la carrera 49, cerca de la Avenida Regional, cuando iba como acompañante en una motocicleta.
Un conductor que intentaba esquivar un vehículo estacionado chocó contra ella. Esa misma noche, en la calle 95A, un hombre de 56 años murió al chocar su motocicleta contra un poste. Son dos historias entre 151.
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