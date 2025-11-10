Lunes fatal en vías de Medellín: accidentes en Villanueva y Laureles dejaron dos muertos

Dos fatales accidentes de tránsito ocurrieron en el transcurso de este lunes 10 de noviembre, en el centro y el occidente de Medellín. El primer caso fue reportado en el sector de Villanueva, donde las autoridades de salud atendieron el llamado de la comunidad que reportó una joven motociclista accidentada. Infortunadamente, poco pudieron hacer los paramédicos para salvar su vida. Según trascendió, la joven perdió el control de su moto cuando se desplazaba sobre la calle 58 con carrera 54, más precisamente por el deprimido de Villanueva en el sentido Oriente a Occidente, por lo que terminó chocando mortalmente contra uno de los separadores de la vía. Lea también: Inadmitieron a tres “gringos” que pretendían venir a Medellín, ¿por qué? En el lugar de los hechos fue encontrada entre las pertenencias de la joven fallecida una licencia de conducción a nombre de Lorena Quintero Campo, de 22 años de edad. Mientras se realizó el levantamiento del cuerpo, la vía arteria debió permanecer cerrada. De otro lado, en horas de la tarde, fue reportado otro accidente de motocicleta que también habría cobrado otra víctima. El suceso ocurrió en el cruce de la carrera 83 con calle 32 del barrio Simón Bolívar. Allí, se dio la colisión de dos motocicletas. Sobre uno de los automotores quedó una de las víctimas tendida, sin aparentes signos vitales. Lea también: Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días Por ahora no se han revelado las hipótesis de las causas de este otro accidente. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Medellín, a finales de octubre ya iban 229 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la ciudad durante 2025, lo que representaba 29 víctimas menos que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 138 corresponden a motociclistas, cifra que supera la registrada en 2024.