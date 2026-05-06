Por antecedentes psiquiátricos, queda en libertad el hombre que propinó brutal golpiza a mujer en hotel de Medellín

Con el argumento de que sufre afecciones psiquiátricas, un juez de control de garantías dejó en libertad al hombre que la emprendió a golpes y patadas contra una empleada de un hotel en el centro de Medellín.

El caso en mención, que ocurrió en el hotel Plaza Mayor 44, se había hecho viral en redes sociales y suscitó incluso un pronunciamiento de rechazo por parte del alcalde Federico Gutiérrez.

Según las imágenes difundidas, el hecho ocurrió el lunes pasado hacia las 4:45 a.m. Allí se ve como un sujeto alto y barbado baja hasta la recepción del lugar de hospedaje desnudo y tapado en sus órganos sexuales solo con una toalla para emprenderla a golpes y patadas contra la mujer que está allí.

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Esta trata de resguardarse detrás de la recepción, pero el sujeto la persigue tirándole incluso elementos que están sobre el mostrador.

El agresor se nota tan concentrado en su cometido que se le cae la toalla blanca; después recoge la prenda del suelo y no se la pone, sino que se pierde del encuadre de la cámara de seguridad, presumiblemente para retornar a su habitación, ya que la presunta víctima alcanzó a resguardarse en un sitio donde él no tenía acceso.

La versión que circuló es que la mujer, de 23 años y empleada del Plaza Mayor 44, le había llevado momentos antes la ropa que este había mandado a la lavandería.